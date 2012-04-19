今年全球油气并购案料增10% 中国投资旺盛--安永

路透北京4月19日电---国际会计和咨询公司安永ERNY.UL周四预计,今年全球油气业并购交易将保持活跃,乐观估计今年的并购数量将同比增加约10%.同时,中国的海外投资油气投资亦期保持旺盛,北美页岩气有望成为新一轮机会.

"如果不出意外,我认为最好的情况是今年(全球油气)并购交易数量在去年基础上增长10%."安永全球油气交易服务主管Andy Brogan在记者会上称.不过,欧债危机和全球经济的後续表现仍为变数.

安永之前发布报告显示,2011年全球油气业共宣布1,322宗并购交易,比2010年宣布的数量增加了5%;而由於大单减少,并购交易总价值则比2010年少7%,达3,170亿美元.

Andy Brogan并称,与竞争对手不同的是,中国的能源公司既无资金之忧,也非短期投资者,眼下最大的问题便是能否寻找到合适的投资标的.

安永(中国)财务交易咨询合伙人卓潮安在同一场合指出,受益於上游油气项目的投资释放,料今年中国的海外油气投资规模将继续保持增长.

其中,北美地区的页岩气开发有望为中国企业带来新一轮机会.原因在於,此类项目对外国投资者较为开放,且目前中国企业所选择的少数权益投资形式也已被认可.

今年1月,中石化集团宣布首次涉足美国页岩领域,投资22亿美元,与Devon Energy Corp (DVN.N)创建一家合资公司.

"国内的页岩气技术还不成熟, 中国公司需要技术和资质...所以不仅是油气公司,其他的能源公司也在海外寻找页岩气合作."他称.

不过卓潮安并补充,目前国际原油价格相对高位,或将继续推高上游石油区块的投资估值,给中国买家带来挑战.此外,日本和韩国买家在金融危机後重返市场,也带来激烈竞争.

布兰特原油期货周四守在118美元上方,涨0.29美元报每桶118.26美元,上日曾触及116.70美元,为逾两个月来最低. 在西班牙标债前投资者仍持谨慎态度,且对欧元区债务危机恐压制石油需求的忧虑重燃.(完)

--发稿 苏丹; 审校 丁淑琴

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