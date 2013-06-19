去年香港百万富翁人数及财富增幅居全球之首--RBC

路透香港6月19日 - 加拿大皇家银行(RBC)(RY.TO)的财富管理部门周三称，去年香港百万富翁人数及财富的增幅居全球之首，主要受惠于股市和房地产市场强劲表现。

根据全球顾问公司凯捷与RBC财富管理联合发表的全球财富报告显示，2012年香港拥有至少100万美元可投资资产的富裕人士总数为11.4万，按年增长35.7%；财富总量亦按年上升37.2%至5,600亿美元。

RBC财富管理香港董事总经理吴道衡在记者会上表示，去年香港百万富翁人数及财富均显着反弹，且增幅为全球最高，主要受惠于股市和房地产市场的强劲表现。

“香港人的投资行为相对较不保守，而去年恒生指数和房价均有逾两成的升幅，带动富裕人士数目及其财富显着增加。”他说。

他并称，去年中国百万富翁人数按年增长14.3%，至64万。同期亚太地区的富裕人士数目升9.4%，至368万，仅次于北美的373万。

展望今年投资市场表现，吴道衡称，预期随着环球经济开始复苏，股市属中性偏好，而该行给出建议在股票的配置上略高于指标比重。

RBC财富管理亚洲区主管Andrew Turczyniak称，面对欧债和美国财政悬崖等问题，去年不包括日本的亚太地区富裕人士对于财富保全的重视程度高于财富成长，相信随着全球经济情况逐渐稳定，富裕人士将从现金及存款转投于股市等较高风险资产类别，预期亚太地区富裕人士财富将在未来三年内以每年平均9.8%的速度成长，并为全球增长动力来源。

RBC财富管理为世界主要财富管理机构之一，其代管资产超过6,040亿加元，管理资产超过3,690亿加元。（完）

(记者 雷美珍；审校 曾祥进)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。