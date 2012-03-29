“高档震荡” 2012年房市观察--今周刊「老谢开讲」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自3月29日出版的当期「老谢开讲」专栏)

今年初率先喊出大台北地区推案至少降价一五％的兴富发建设董事长郑钦天，宣布台北市士林「台北院」从每坪一二Ｏ万元降到九十万元，内湖的「日湖百货」从每坪一百万元降为七十五万元，激起远雄建设董事长赵藤雄反击，赵批郑价格变来变去，破坏市场行情，两大建设公司老板透过电视媒体隔空叫阵。

最近两个人又发表房市新见解，一向扮演多头总司令角色的赵藤雄在《经济日报》的专栏中说：「买房的进场时机到了！」他仍然坚定地说：「房价恐怕很难跌，现在就是最好的进场时机了，有需要的话，就买吧！」赵藤雄再次宣示他对房市看多的一贯立场。

今年初跟赵藤雄杠上了的郑钦天最近动作也很大，兴富发公布二Ｏ一一年全年净利六十三．九八七亿元，ＥＰＳ（每股税後纯益）高达九．一九元，这是兴富发连续两年ＥＰＳ达九元以上的佳绩，除了配三元现金股息给股东外，兴富发同时宣布减资二Ｏ％，将资本额从七十二．八亿元降为五十九．八二亿元。此外，去年对房市悲观的他，看到近期房市买气渐出笼，他预判今年整体房市走势将是「价平量渐增」，显示他对房市转趋乐观，去年为房市走势看法分歧的两位房地产老板观点又渐趋一致。

**全球股市回春 资金行情再临 房价回档有限**

最近在报纸上看到的房地产广告又渐渐多起来了，北部推案的房子以润泰万花园的广告最密集，大家打开报纸，每天都可看到尹衍梁头戴工程帽的大幅广告，据说万花园预售已超过五成，高雄的豪宅广告也动起来了，像「京城凯悦」、「国砚」、「义大世界」，建商的目标都迎向房地产业界一向十分重视的「三二九档期」。

今年的三二九与去年的三二九不太一样，去年政府突然祭出奢侈税，除了豪华汽车等被拉进来陪榜外，奢侈税瞄准的目标当然是房地产，为了平缓对高房价挞伐的社会舆论，政府祭出了打击房地产的大动作，一时之间，房市从热变冷，炒房大户黄勇义还炒房炒到被收押。

去年房地产在政府积极打压动作下一度「鸦雀无声」，建商推案不见了，连看房的人也缩手了，进入下半年，欧债危机爆发，股市从九二二Ｏ点暴跌到六六Ｏ九点，台股市值一下子少掉四兆多元，这个财富缩水效应，本来对房市是雪上加霜的重重一击，从正常趋势来判断，奔驰了七、八年的房地产多头行情恐怕就要回头了。

不过转折也在今年出现，原本受到欧债危机而重跌的全球股市，在欧、美、日、英四大央行连手救市下又出现转机。第一个出手的是欧洲央行总裁德拉吉，他在去年十二月祭出四八九二亿欧元的长期低利融资政策ＬＴＲＯ（Long-term refinancing operations），德拉吉拿出四八九二亿欧元巨资，以一％低利贷款给欧洲银行，让银行去买五％、六％的欧猪国家债券，这个送钱给银行的招数立刻奏效，欧洲银行断链危机解除，欧债危机也渐告纾解。今年二月ＬＴＲＯ又有第二轮五千三百亿欧元大钱搬动，二次的ＬＴＲＯ化解了欧债恶化危机。

接着是美国联准会主席柏南克重申美国超低利率政策延续到二Ｏ一四年底，等於宣示美国低利率政策还有三年好光景，鼓动了美股大涨，也带动全球股市展开很大一段资金行情。

其次是日本银行拿出十到六十五兆日圆买债行动，英格兰银行也宣示要动用三二五Ｏ亿英镑买债，四大央行全都加入印钞救市的行列。另一方面，去年紧缩银根的新兴国家从中国、印度、巴西到印尼纷纷降息，资金水位开展，全球股市欣欣向荣。与去年下半年全球股市跌得鼻青脸肿相较，一二年的股市呈现一片欣欣向荣的荣面，连积弱不振的希腊股市也上涨。

全球股市回春给了房市松一口气的机会，本来在欧债危机冲击下，全球恐慌指数冲高，加上政府又强烈打房，房市往下走机率十分之大，如今资金行情再临，资金漫天飞舞，房地产又成了保值资产，房价就回档有限了。

全世界先进国家利率都趋近於零，超低利率让举债买房的人负担减轻，也造成金价持续奔驰十二年。黄金是在一九九九年底从每盎司二五一．九五美元起涨，到去年最高一度涨到一九二三．七美元，黄金涨了十二年，最大动力来源就是全球印钞票的後遗症。黄金没有孳息的能力，但与四大国家不到一％的利率相较，黄金给人安全感，这是金价节节走高的主因。另一方面，美元长期走跌，过去三十年来美元购买力下降八三％，黄金、土地、房地产都成了保值资产，也是货币贬值的避险工具，这是价格欲跌不易的主因。

此外，土地具有相对稀有性，都会区土地取得愈来愈不易，台北市区几乎已找不到大片可开发的土地，像帝宝取得仁爱路广大面积的个案已经不可能再有，加上为抑制房价，政府大面积公有地不再标售，这使得土地价格涨势更确立，从ＳＡＲＳ（严重急性呼吸道症候群）以来，大台北地区的土地是只涨不跌。

**完成实价登录 下一步必然走向实价课税**

土地是房地产开发的原料，原料持续涨价，房地产价格更加没有下跌的空间。美商花旗环球最近有一篇研究报告指出，新北市房价比台北市抗跌，理由是捷运支撑新店、林口、三重钱景，目前台北市预售屋每坪平均七十一．七四万元，成屋、中古屋平均为五十五．九五万元，新北市新屋平均三十九．二七万元，中古及成屋平均三十．五六万元，两者差距仍大，补涨空间仍值得期待。

经过去年房市的多空交战，这次三二九档期，建商整军再出发，台北市初估推案量七Ｏ二亿元，新北市为五七二亿元，推案量比去年显着增多，不过指标性大案不多，且开价也略微下修，产品则从动辄百坪起跳改走二十五到六十坪的中间坪数产品。奔驰很久的房市荣景似有减弱的迹象，显然经过去年奢侈税的「镇压」，房市炒风收敛。但因为资金仍充沛，我定位一二年房市为「高档震荡」的格局，与郑钦天的「价平量渐增」的观点接近。

资金充沛、利率很低，是房地产发展的绝佳环境，但是房地产走了七、八年大多头，也必须有一些空方思惟。

第一个戒慎是高房价引来的民怨，让任何执政的政党都不敢掉以轻心，像中国打房毫不手软，目前全台房价所得比飙上了九．三倍，全台平均购屋总价达九六Ｏ．七万元，这其中台北市房价所得比高达十五．三倍，比起日本东京地区的九倍已高出很多，新北市也达十．一倍，房价所得比不断飙高，而台湾的薪资至少十四年没有涨过，薪水不涨，房价却不停飙涨，终将引发诸多社会问题，这也是房市空头总司令张金鹗教授，每次口诛笔伐的重点所在。

二是赋税措施很可能成为压抑房价的最大因素。总统大选後，对富人课重税的声音出来了，监察院长王建(火宣)自动请缨要当财政部长，全面开徵资本利得税，力主赋税公平的财税学者曾巨威成了立法委员，正默默引导财政部朝着房地产实价课税的方向前进。去年总统大选前，政府对房地产业完成实价登录的政策，下一步必然走向实价课税。

目前在赋税公平正义中喧腾最久的资本利得税，房市比股市可能性高。过去半个世纪来，政府对股市祭出过三次证所税，最後都以灾难收场，到今天为止，历任财长对股市的证券交易所得税总是戒慎恐惧，房地产交易所得税从未开徵过，民国八十年前後，当时财长王建(火宣)已抡起大刀，准备开徵，紧急遭到总统李登辉撤换，但房市按实价开徵的气氛已渐趋成熟。

去年政府开徵奢侈税之前，已对豪宅开徵「豪宅税」，为了避免炒房，未来政府可能会朝着研究增加房地产持有者成本方向考量，政府打压房市的动作势必一波接一波。

**若中国房市大反转 恐拖垮台湾房市**

三是行库紧缩的大动作，今年起土银急缩大型土建融资，土银今年五千万元以上融资只贷出一笔，土银在一一年承作金额达八Ｏ二亿元，这个紧缩动作十分明显，一九九七年亚洲金融风暴造成房市崩跌，後来金融机构打销二．四兆元呆帐，有了前车之监，今年行库对房地产业借贷必然更慎重，一般散户的房贷可能也会受到紧缩的冲击，纵使银行利率仍低，但信贷趋紧的压力仍不宜掉以轻心。

四是台湾房地产自有比率已达八六％，大多数人都自购房地产，而持有房地产的大多数不只一栋，投资性购屋的比重愈高，愈增加房市的不稳定性，是房市潜在的风险。在这种房屋自有率很高的市场，换屋会成为房市最重要的动力，建商必须努力区隔市场，开发好产品，才能在房市脱颖而出。

第五个趋势要密切留意中国房市的变化，九Ｏ年代前，台湾的房价远高於中国，但是一九九三年中国房地产起飞，上海、北京、深圳都会区房产飞涨，台商在房市尝到甜头，回头看台湾的房地产仍在低档，於是Ｏ九年遗赠税降到一Ｏ％後，掀起台商回台购屋的新浪潮，两岸房市渐接轨。

像是上海「汤臣一品」从每平米人民币十六万元喊到三十万元，对台北市的豪宅起了很大示范作用。台商回台置产，也让台北指标性豪宅如帝宝每坪站稳二百万元关卡，台中七期也因为台商回台置产而闪闪发光。两岸的房市比价效应在中国全面打房下，必须高度注意中国的房地产是硬着陆？还是软着陆？若是中国房市出现较大反转压力，也会拖垮台湾房市。

**品牌时代来临 房地产国际化 商办崛起**

一二年的房市仍然持续一一年的多空交战状态，但是气氛比去年乐观一些，房价仍然会在高档盘旋，这是郑钦天所说的「价平」，成交量会放大一些，不过房地产基期已高，未来创造的涨幅不会大，投机性的炒作也会收敛，建商必须回归基本面，未来房市会出现几个新变化。

一、品牌时代来临，消费者会愈来愈重视品牌，建商必须努力打造好品牌形象。在台北，像元大、忠泰、美孚慢慢都打出了口碑，润泰建设努力打造尹衍梁的工程专业及施工品质，高雄的鼎宇、皇苑也慢慢在消费者心目中树立口碑，好的品牌对推案一定有加分效果。

二、房地产的国际化，国际拍卖公司苏富比授权的台湾房地产拍卖公司已经正式成立，今後豪宅可以像艺术精品一般在拍卖市场拍卖，全球房地产都可透过这个平台交易，两岸开放後，外资、陆资来台会增多，房地产会慢慢走向国际化。

三、商办会逐渐崛起，这一波房市热潮完全集中在高价豪宅，商办价格相对落後，若从康师傅回台全力收购一Ｏ一股权的大动作来看，两岸投保协议若签署通过，陆资来台将成为趋势，以陆资爱面子的既定形象来看，进驻Ａ级商办机率很大，价格落後的商办大楼，今年会由冷转热。(完)

--整理 李盈蒨; 审校 张喜良

注: 1.专栏作者老谢--谢金河,为《今周刊》发行人兼财讯文化事业执行长.

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