（更正）工行称跨境人民币业务量超1.5万亿元 同比增近七成

(更正内文第三段,应为中国银行"境内"跨境人民币业务量1.2万亿.删除原文第四段有关市场份额的计算.)

路透北京1月24日 - 全球市值最大的银行--中国工商银行(601398.SS)(1398.HK)2012年境内外机构办理的跨境人民币业务量超过1.5万亿元,较上年同期增长近七成.

工行新闻稿称,截至2012年底,工行的人民币清算网络已覆盖全球近70个国家和地区,目前在当地监管允许的所有境外分支机构均已开办跨境人民币业务.

中国银行(3988.HK)(601988.SS)此前公布,去年该行境内机构跨境人民币结算业务约1.2万亿元人民币,同期海外机构办理跨境人民币业务超过1.26万亿元.

工行并称,在去年工行办理跨境人民币业务量中,由境外机构办理的占到约50%,部分境外机构的人民币业务对本机构资产、存款或营业收入的贡献度甚至达到三分之一乃至一半,成为重要的核心竞争力.

2012年,工行率先向外国政府成功推广人民币作为外汇储备资产,有力提升了人民币在境外的影响力.在伦敦,工行在中资银行中首家成功发行了人民币存款证(Certificate of Deposit),填补了伦敦市场人民币CD发行的空白.

在香港,工行成为首家中资离岸人民币期货交易做市商,目前日均交易量约占整个离岸人民币期货市场交易量的20%.(完)

(发稿 张胜男/李文科; 审校 林高丽)

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