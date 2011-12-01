千万不要变大闸蟹--巨变的2012年--今周刊「老谢开讲」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自12月1日出版的当期「老谢开讲」专栏)

中央大学台湾经济发展研究中心，十一月二十八日公布十一月消费者信心指数，意外发现很多指数都创新低。包括消费者信心指数连三个月下滑，并创下一年多来新低。还有与房地产有关、连九个月上扬，一直呈现乐观的「购买耐久性财货时机」首度转为悲观。而投资人最关切的「投资股票时机」，则创下两年来最低点。这显示受到欧债及股市连续重挫影响，台湾的投资人开始转为悲观面对未来多变的投资环境。

二○一一年即将走入历史，面对二○一二年，《今周刊》的读者如何面对这个诡谲变化的一年？一开始，我想先提出四位具有分量的专家，他们对未来的观点。第一位是台积电董事长张忠谋。站在第一线接单，最了解IT产业景气荣枯，判断一向精准的张忠谋董事长，很早就提出预警，他认为明年全球看不到燕子，这是他经常以订单排队现象来看景气的最悲观看法。

**行业龙头仍站在最有利的位置**

张忠谋认为全球明年看不到燕子，又说美国二○一三年才会好转，欧洲问题更严重。他的观点很像「末日博士」鲁比尼在预测经济一般，代表了他对未来世界经济的疑虑。台积电营收成长趋缓，不过今年前十个月仍成长四．四％，但同一时间，联电营收却衰退一○．一％。这说明了竞争集中化趋势，行业龙头仍站在最有利的位置。

今年全球股市大跌，台股跌幅更重，但是台积电股价一度涨到七十六元，市值一度写下一．九六九兆元的历史新高。台积电以市值计，创历史新高，完全感受不到不景气。这种情况很像南韩股市的三星电子，今年下半年三星从六十七．二万韩元涨到一○○．三万韩元，差一点就突破一○一．四万韩元的历史新高。从台积电与三星股价都印证了「要选就选最好、最有竞争力的公司」的投资原理。

今年台股ＯＴＣ指数频频破底，二十四日还一度写下八十九．○六点的新低纪录，ＯＴＣ指数今年从一四三．九五点跌到八十九．○六点，跌幅达三八．一三％，远超过加权指数的跌幅。很多中小型电子股今年都破底，代表中小型的电子零组件厂商不敌这一波景气逆转。而与台积电股价「稳如泰山」，正好形成了强烈对比。

第二位专家是《苹果日报》的黎智英。他是房地产的大多头，买地一向不落人後，不过今年他毅然决然地把投资很多年的银行股全部出清，最後一笔是出清玉山金控。七月二十八日那一天，他一出手就转出二十八万张玉山金控，每股均价约二十元。在欧债全面来袭、全球股市崩跌之前，黎智英即时卖出手上的银行股，共换得近百亿元的现金。

玉山金控在黎智英出清持股後，一路从二十元左右，跌到现在十二．三五元，时间不过才三个多月，价差达七．六五元。单算黎智英最後出手的二十八万张，就相差了二十一．四二亿元，黎先生眼光之精准，令人赞佩。黎先生特别强调面对欧洲的问题，他不知道未来会发生什麽事，眼前最要紧的是把现金准备好，只有现金，未来才有出手的好机会。这显示黎智英对未来全世界经济十分保守小心。

第三位专家是吉姆．罗杰斯。他预告未来的世界百分之百会再发生金融危机，情况会比○八年还要严重。吉姆．罗杰斯认为，欧债问题已由欧猪国家蔓延到非欧猪国家，欧洲将爆发银行危机。观察欧洲的问题最近有几个关键点，一是欧洲的龙头德国拍售六十亿欧元的十年期国债，只售出约三十六亿欧元，二手市场的孳息更飙升到逾二％，反映资金正潜离欧元区。市场对欧债脱困已逐渐失去耐心，资金不但从欧猪国家流出，更开始从德国流走，流出欧元区。

二是义大利与西班牙十年期公债殖利率都飙升到七％附近，显示欧猪国债除了欧洲央行外，已难有买家。而欧猪国家外的法国，面对债信评等调降的困扰，十年期国债孳息已飙升到三．六％，义大利与西班牙两个国家的银行存款都遽降一成以上，资金不断从欧盟流出，而欧盟靠的是德国当中流砥柱。

欧债危机越演越烈，德国责任最重大，而欧盟要舒缓欧债危机，保住欧元区的完整，有两步路终究要走。一是仿效美国联准会的量化宽松政策，大举印钞票扫入欧猪国债。这一步虽不治本，但可换取时机，让欧猪国家进行结构调整与财政改革。但德国以忧虑高通膨为由，坚拒欧洲央行实施量化宽松。

第二步是让欧盟发行欧元区共同债券。也就是说由欧元区成员国，尤其是德国，分担危险国家的债务，让市场恢复信心，但总理梅克尔仍坚决反对。

**资金不断流出 解决欧债代价越来越大**

眼看欧债告急，但德国却始终立场坚定，而明年又是欧债还款高峰期，各国还债额是今年的五至十倍。明年二、三月是义大利与希腊还债的高峰期，若资金继续流出，只会令欧债买家更少，欧猪国家更难借新债还旧债，义大利岌岌可危，欧元区将陷入崩解命运。解决欧债代价越来越大，欧元体系承受的冲击也越来越大，全球经济将被欧元区牵着鼻子走。

第四位专家是 原英资。他的「温和崩坏说」，似乎越来越有味道。他说的，至少在未来五年，或者是五到十年的时间，你必须重新学习如何与低成长、低报酬的「全球经济冰河期」和平共处，一切从简单的常理出发。眼看着全球股市跌跌不休，我经常把 原英资的观点放在心上。

原先生走过日本失落二十年，对於日本经济经历了漫长泡沫化调整，他的感受比别人强烈。这次我带领日本投资考察团，目的就是去日本体验泡沫调整二十年的实境感受。这一趟日本行，我发现日本从个人到企业去杠杆化相当彻底，日本不但个人不借钱，企业也都备足了现金。很多人不禁会问，日本利率几乎是零，为什麽大家都不借钱？另一个感受是日本人相信房地产只会下跌不会上涨，这与两岸三地投资人热爱房地产投资成了强烈对比。

这四位专家的观点对我们理解一二年世界经济变化有很大的参考价值。而判断一二年经济的最大变数，除了欧债问题外，我认为中国经济未来走向扮演了最重要的角色。

我们看日本在泡沫经济调整二十年，等於是龟息了二十年。与日本形成了强烈对照组的是中国，中国有如每年以跑百米速度狂奔了三十年。这个狂奔三十年的经济体，面对全世界经济调整，未来只有两条路走，一条是停下脚步喘口气（软着陆）；一条是继续狂奔，到力竭趴下来为止（硬着陆）。而中国经济的软着陆与硬着陆则牵动一二年的主要投资动向，因为欧洲不好已是定局，若是中国经济向下调整力道大一点，全球都会受到很大撞击，其中，台湾受到的影响会最大。

**专家解读中国经济 看法大不同**

上一期的《财讯》双周刊制作了一个专题──「中国经济往上？往下？」几乎每一位专家看法都不相同。例如，世界银行副行长兼首席经济学家林毅夫认为，中国经济将再继续高成长三十年。林毅夫说：「欧美经济漫漫长夜，风景还是这边好！」他对中国经济的发展信心十足。

最近应《财讯》双周刊之邀来台发表演讲的中国国务院金融所所长夏斌则称：「中国打房不会变，泡沫不能破，而中国政府口袋深，没有理由看空中国。」算是相对乐观看法。老牌经济学者茅于轼则担心中国两大经济问题──地方债与中小企业融资。也就是说地方债平台，与温州高利贷事件，仍是牵动中国经济发展的两大问题。

也是本刊专栏作家的陶冬博士则是认为「欧美是趴下来，中国是跪下去」，所以中国仍然是高个子。也就是说，全球经济向下，中国相对还是好的。陶冬认为中国经济会走弱，但不致崩盘，房地产则是最大变数。

代表空头的两位代表性人物，一位是郎咸平，他认为中国政府的经济数据造假，中国经济将深陷危机。郎咸平指出，中国实体经济成长率只有三％，中国政府欠债三十六兆人民币，一定会破产，这是对中国经济最悲观的看法。另一位也是空头派大师，大家熟悉的谢国忠，他铁口直断中国的房地产在未来二至三年内，必定下跌逾五○％。

经济专家看中国经济，看出来的结果都不一样，这显示中国经济最後是硬着陆？还是软着陆？仍有争论，这其中最大的变数是房地产。也就是说，房地产若在打房政策下仍可以维持在高档，经济软着陆机会高；反之，房市若出现崩跌，中国经济硬着陆的风险相对升高。

最近北京郊区的房地产就吹起一阵冷风，泡沫最严重的通州房市全面崩跌，十一月开出新楼盘几乎都出现腰斩的价格。像是「京贸国际城」上一期盘价是每平方公尺二万五八○○人民币，最近新开盘价是一万三四○○人民币，跌幅达四八％；「东亚．逸品阁」从二万五千人民币杀到一万三二○○人民币，跌幅也达四七％。不仅是通州开始出现降价抛售潮，北京市郊各区都出现「断崖式」的降价。这股降价风开始向中国各地蔓延，看起来中国房市的冬天快来了！中国经济的考验才正要开始。

**一二年的第一件功课 把资产负债表理好**

一二年中国经济如果出现巨大变化或波动，全世界都将受到立即的影响，而台湾受到的冲击更大。今年台湾爆出一个四大「惨」业，其实这四大「惨」业，除了DRAM与中国关联不大外，LED、太阳能，甚至是面板都是中国奖励发展的项目，大家竞相投入造成产能过剩的杀戮。两岸关系大幅改善後，中国大陆经济的起与落，都将重重影响台湾经济。

面对一二年巨变的投资环境，全世界开始都在讨论失落十年的问题，连国际货币基金组织总裁拉加德（Christine Lagarde）也警告，世界必须面对未来失落十年的挑战。不论是失落十年或是失落二十年，其中有一门课是必须的，那就是资产负债表的修补。

不论是个人、企业，甚至国家，都有一份资产负债表。资产与负债原本是平衡的，但是经济崩坏，股市、房市下跌，右边的负债不会降下来，左边的资产很可能急遽缩水。像日本之所以失落二十年，那是因为房地产一下子缩水七、八成，资产快速萎缩，但是负债却降不下来。当个人或企业开始资不抵债後，一切的问题都出来了。因此，一二年必须的第一件功课是把资产负债表理好，负债必须减下来，现金多一些！

未来的时代，现金不一定是王，但是没有现金等於没有机会，就跟大闸蟹一般被绑起来，现金是创造下一个高报酬最大的转换机会，慢慢充实现金能力是大家必须面对的课题！(完)

--整理 董永年

注: 1.专栏作者老谢--谢金河,为《今周刊》发行人兼财讯文化事业执行长.

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