2012年全球PC假日季销量五年来首次下滑--IDC

路透西雅图1月10日 - 追踪科技行业的国际数据公司(IDC)称,个人电脑(PC)假日季销量于五年来首次下降,因微软(MSFT.O)的新操作系统Windows 8未能激起买家的很大兴趣,而且很多人更愿意购买平板电脑和功能强大的智能手机,而不是PC.

惠普(HPQ.N)、联想(0992.HK)和戴尔DELL.O等PC厂商去年第四季的全球PC销量为8,980万台,较2011年第四季减少6.4%.该结果略逊于大多数人的预期.

据IDC称,2012年PC全年销量总计为3.52亿台,比2011年减少3.2%.这是2001年以来全年销量首次减少.(完)

(编译 白云; 审校 张涛)

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