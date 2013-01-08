去年第四季中央汇金增持工商银行逾2亿股

中国对外直接投资步伐今年望放缓 发达国家仍是并购优选地--蓝皮书
路透北京4月10日 - 中国对外直接投资与国家风险报告指出，中国2017年对外直接投资步伐有望放缓，发达经济体由于拥有较高的资产价值和较低的投资风险，将继续成为中国企业对外直接投资尤其是并购的优选地区，而中国对“一带一路”相关国家投资将继续保持快速增长。
路透上海1月8日 - 全球市值最大的银行--中国工商银行(601398.SS)(1398.HK)周二公告显示,其第一大股东中央汇金投资公司在去年第四季增持2.075亿股,按此估算,中央汇金投入约8亿元人民币资金用于增持工行股票.
截止去年底,中央汇金投资公司持有工商银行1,239.6521亿股,占比达35.46%.在去年9月底,汇金公司持股量在1,237.5772亿股.
汇金公司去年10月10日宣布,将自主增持工商银行等四大国有银行股票,以提振A股市场.10月10日当日汇金买入约473.35万股工行A股,并拟在这次增持后六个月内,继续在二级市场买入工行股份.
工商银行A股周一收报4.23元,过去三个月累计上涨12.8%.(完)
(发稿 林琦; 审校 林高丽)
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路透香港4月10日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源周一称，预计今年第一季实现扭亏为盈，得益于煤价保持平稳。
路透北京/上海4月10日 - 人民币兑美元即期周一收跌至三周新低，中间价亦下探近三周低点。交易员称，上日美指大幅反弹，但中间价跌幅相对有限，预期仍有部分过滤；人民币汇率CFETS指数连续反弹，部分吸收强势美元的影响，市场预期短期仍延续区间波动，料不会轻易跌破6.92元。