2012年近1万亿美元债券有降至垃圾级之虞--标普

调查：新加坡金管局4月料维持政策不变 今年底有收紧政策风险
路透新加坡4月3日 - 新加坡央行4月会议料将维持以汇率为基准的货币政策不变，不过部分人士预期今年稍晚将收紧政策，因通胀上升且出口好转。
路透纽约1月16日 - 标准普尔周三公布的数据显示,濒临降级至"垃圾级"的主权及公司债数量在2012年增逾三倍,主要是因为全球银行业的信贷质量受损.
截至去年年末,标普给予52家发行体总计9,848亿美元债券的评级,只比投机级(亦即垃圾级)高出一个级距.而2011年末,有38家发行体的2,274亿美元债券比垃圾级高一个级距.
"这些潜在的'堕落天使'所受到的降级压力,大多是源自欧债危机."标普信用分析师Diane Vazza对路透称."堕落天使"亦即相距垃圾级仅一步之遥的债券.
拥有这些接近垃圾级债券的发行人中有25家是银行业者,占总数将近一半.这25家银行中又有八家在印度.
标普称,这类发行体的评级为BBB-,它们的评等展望要么是负面,要么在负面观察名单中.后者表示将在比较近期内做出是否降级的决定.
这些面临债券降至垃圾级风险的发行人中,欧美各占15家,亚太区为11家.
标普称,消费产品行业有六家债券有降至垃圾级之虞,其中四家在美国.(完)
(编译 程琳; 审校 蔡美珍)
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