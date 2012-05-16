2012年美国能源公司业绩堪忧

路透5月15日电---仅仅六个月前,美国能源公司还是山中之王,业绩强於任何其他市场行业,但如果第一季业绩预示未来命运的话,2012年看起来将完全是另一番景象.

这部分是因为天然气价格跌至10年低点.美国天然气行业半数公司的第一季业绩逊於华尔街的预估,令分析师们始料未及.

如果价格继续承压,其财务状况可能会在未来几个季度表现疲弱.

此外,由於能源公司在资本项目上一直支出庞大,全球增长放缓也可能会损及投资回报.

Laton Spahr称,"看法依然偏空.对多数能源公司的获利预估仍太高."他管理Columbia Management旗下的Dividend Opportunity Fund基金,该基金管理的资产规模为180亿美元.

"随着夏季的来临,天然气过剩的威胁极有可能变得更加严重.这将压制天然气价格在相对低的水准,并且会迫使能源公司削减部分产能,"Spahr称.

需求疲弱看似亦将损及能源业.该行业第二季获利料较上年同期大降11.3%,降幅远超4月1日汤森路透预估的6.6%.第三季获利料下降9.1%,降幅亦超出汤森路透之前预估的6.1%.

问题在於股价是否已充分反映燃料价格疲弱这一因素.在过去一年,天然气期货累计重跌43%,但纽约证券交易所(NYSE)Arca天然气股指数.XNG同期则仅跌8.4%.

同期,美国原油期货仅下滑5.3%,标准普尔能源股指数.GSPE下跌近12%.

汤森路透数据显示,财报季几近结束之际,近半数能源公司的季度获利逊於预估,而标准普尔500指数.SPX中的所有成分股中,获利逊於预估的比例为24%.

多数能源公司未给出财测.只有两家标准普尔500能源公司给出,但均为负面.

**投资回报更难获得**

能源公司一直在大举支出,引发投资回报可能缩水的忧虑,特别是如果油价受全球经济成长乏力拖累的话.

美国近月原油期货5月初曾高见每桶106美元,但随後降至每桶94美元.

与其他市场行业相比,能源行业的资本支出占资产折旧的比率较高,嘉信理财(Charles Schwab)股票部门的投资长Omar Aguilar称.

"该行业支出及资本使用没有得到股权报酬方面的回报,"这在利润率和盈利方面很明显,Aguilar称,他把能源列为今年较不具吸引力的板块.

根据汤森路透数据,标普500能源板块的资本支出占折旧比率高於除公用事业之外的其他任何板块,这两者为标普500各板块中仅有的该比例高於2的板块,其中能源为2.18,而公用事业为2.34.

Aguilar称,大型能源股的资本支出占折旧比率历史上在1.6左右.由於资本折旧蚕食投资价值,且需求可能降低,这是需要谨慎对待该板块的另一个原因.

国际能源署上月预计,今年石油日需求增幅将为80-86万桶,基本与去年一致.

"很明显人们现在更加怀疑,在世界其他地方都在放缓之际,股票可带来多大回报."

**避险与否**

和许多其他企业一样,能源企业通常会试着为大宗商品价格波动相关的风险做对冲,但在天然气价格剧跌後,部分企业也减少了对冲操作,预期价格会回升.

一家企业所做的避险越少,就越容易暴露于大宗商品市场波动的影响.

天然气生产商Chesapeake Energy(CHK.N)公布季度亏损大於华尔街预期.该公司因执行长个人财务问题而遭受责难.

随着价格下滑,Chesapeake解除了避险,等待天然气价格回升时再进行对冲操作,但价格迟迟未回升.

"显然我们对这个决定不甚满意.经过冬季的情况後,如果要重来一次,我们显然会做出不一样的决定,"Chesapeake执行长Aubrey McClendon在5月2日的电话会议中称.

价格尚未反弹.纽约商业期货交易所(NYMEX)天然气期货价格在4月中跌至10年低点每百万英国热量单位1.90美元.周二时,NYMEX-6月天然气合约在2.50美元交投.

天然气自去年第二季开始大幅下跌,页岩采气产量大,使得市场持续供应过剩.这造成部分企业停止生产,并取消探钻计画.美国天然气探钻平台数量从去年此时的890个缩减到现在的613个.

"投资人认为这产业短期内不会出现曙光,"Federated Clover Investment Advisors的投资经理Lawrence Creatura说.(完)

--编译 兰秀娟/石冠兰/王冠中;审校 丁琦/张荻

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