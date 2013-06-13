2013/14年全球谷物产量料增长6.5%--粮农组织

路透罗马6月13日 - 联合国粮食及农业组织(粮农组织/FAO)周四在其半年一度公布的粮食展望报告中称，2013/14年全球谷物产量料将增长6.5%，升至纪录高位24.6亿吨，主要归因于美国小麦产量上升及玉米产量反弹。

FAO在报告中称，全球谷物库存可能得到补充，这或将导致新一季谷物价格下跌。

该组织称，2013/14年全球谷物使用量料增长3%至24.02亿吨，主要是因为美国将玉米更多用于饲料和工业用途。

FAO表示，2014年季末全球谷物库存或将增长约11%至5.69亿吨，为12年来最高水准。

这一组织预计2013/14年小麦产量将增至7.02亿吨。粗粮产量料将升至12.6亿吨，稻米产量料小幅涨至4.899亿吨。

上周数据显示，FAO食品价格指数5月微幅下跌，但仍接近2008年粮食危机时的水平，当年的危机曾导致一些贫穷国家出现社会骚乱。(完)

(编译 于春红; 审校 杜明霞)

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