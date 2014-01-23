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中国财经 | 2014年 1月 23日 星期四 13:07 BJT

2013年中国精炼铜产量跳增13.6%

* 2013年精炼铜产量为684万吨

* 去年原铝产量为2,200万吨

记者 任玉兰

路透香港1月23日 -中国国家统计局公布的数据显示，该国2013年精炼铜产量跳增13.6%，因冶炼商扩大产能以满足国内不断增长的需求。

中国是大多数金属的最大生产国和消费国，2013年的精炼铜产量为684万吨，增幅略高于2012年的11%。

统计局数据还显示，中国12月精炼铜产量降至616,038吨的三个月低位，较11月创下的纪录高位654,803下降5.9%，不过较上年同期增加7.1%。

“一些大冶炼厂可能早前已经差不多达成全年目标，所以12月就不用冲产量，”金瑞期货分析师郭皓表示。

他说，12月产量下降可能也由于数据调整。此前冶炼厂管理人士表示，2013年的产量数字因重复计算而被浮报。

数据显示，中国2013年原铝产量增长9.7%达到2,200万吨，2012年为增加13%。

去年12月原铝产量从11月的纪录高点195万吨下降1.1%，至193万吨，不过仍较2012年同期上升10.5%。(完)

(编译 徐文焰；审校 高琦)

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