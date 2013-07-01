今年中国黄金需求将超过1000吨--中国黄金集团

路透上海6月28日 - 中国最大的黄金生产商--中国黄金集团公司周五表示，中国上半年黄金消费量约为800吨，今年全年的消费量将会超过1,000吨。

该公司表示，中国政府应当藉当前金价震荡的有利时机补充黄金储备，以确保经济与金融安全。

“上半年实物黄金的销量已达到约800吨...我估计全年销量将超过1,000吨，”中国黄金集团公司总经理孙兆学表示。

中国黄金协会数据显示，中国2012年黄金消费量为832.18吨，较前一年增长9.35%。

孙兆学称，金价或将在当前水准附近震荡；但如果对美国财政赤字的忧虑再度浮现并令美元承压，则金价可能在下半年稍晚上涨。

他认为，中期内黄金仍是具有吸引力的投资工具，并表示合理的金价水平在每盎司1,500美元左右，因为全球黄金生产的平均成本约为1,200美元，一些生产商的成本较高，约在1,400美元。

孙兆学称，该公司仍在寻找机会收购非洲的金矿，但最近的金价波动进一步拉大了买卖双方的价格预期差距。(完)

(编译 徐文焰；审校 蔡美珍)

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