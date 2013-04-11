中国公布2013年淘汰落后产能目标

（重发）建银投资将继续收购海外龙头企业 助推国内技术进步
路透上海4月11日 - 中国主权财富管理企业中国投资公司旗下中国建银投资有限公司高层周二表示，未来将继续收购海外龙头企业，将先进关键技术引入中国，重塑相关产业链，助推国内企业的技术进步和技术发展。
路透北京4月11日 - 中国工业和信息化部周四公布今年19个工业行业淘汰落后产能目标任务。计划淘汰落后产能的行业与2012年相同，其中炼钢产能淘汰目标为781万吨，与去年目标基本持平。
刊登在工信部网站上的新闻稿并显示，中国今年计划淘汰66.5万吨铜冶炼产能、263万吨炼铁产能和27.3万吨电解铝产能。
工信部表示，近日已向各省、自治区、直辖市人民政府下达了2013年19个工业行业淘汰落后产能目标任务。但本次淘汰行业所涉及的企业名单尚未公布。
去年7月，国务院常务会议并讨论通过了《节能减排"十二五"规划》并指出,为确保实现"十二五"节能减排目标,要抑制高耗能、高排放行业过快增长,加快淘汰落后产能。
附表--2010-2013年工业行业淘汰落后产能目标任务比较:
淘汰行业 2013年 2012年 2011年 2010年
炼铁(万吨) 263 1,000 3,122 3,000
炼钢(万吨) 781 780 2,794 825
焦炭(万吨) 1,405 2,070 1,975 2,127
铁合金(万吨) 172.5 289 211 144
电石(万吨) 113.3 112 152.9 71.8
电解铝(万吨) 27.3 27 61.9 33.9
铜冶炼(万吨) 66.5 70 42.5 11.7
铅冶炼(万吨) 87.9 115 66.1 24.3
锌冶炼(万吨) 14.3 32 33.8 11.3
水泥(万吨) 7,345 21,900 15,327 9,155
平板玻璃(万重量箱) 2,250 4,700 2,940.7 648
造纸(万吨) 455 970 819.6 432
酒精(万吨) 30.5 64 48.7 67.7
味精(万吨) 28.5 14.3 8.38 18.9
柠檬酸(万吨) 7 7 3.55 1.7
制革(万标张) 690 950 487.9 1,200
印染(亿米) 23.6150 28 19.9 31.3
化纤(万吨) 31.4 22 34.98 55.8
铅蓄电池(万千伏安时)2,487* 2,000 -- --
* 包括铅蓄电池极板1420万千伏安时、组装1067万千伏安时 (完)
(发稿 丁琦; 审校 杨淑祯)路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透上海4月11日 - 中国主权财富管理企业中国投资公司旗下中国建银投资有限公司高层周二表示，未来将继续收购海外龙头企业，将先进关键技术引入中国，重塑相关产业链，助推国内企业的技术进步和技术发展。
路透4月11日 - 中国乐视已经因监管问题放弃以20亿美元收购美国消费电子生产商Vizio ，这对于资金捉襟见肘的乐视的扩张计划而言，又是一记挫败。
路透香港4月11日 - 香港交易及结算所行政总裁李小加周二称，计划6月或7月在香港及伦敦推出黄金产品合约。