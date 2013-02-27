今年中国老年人口将破2亿--社科院

中国3月外汇储备连两月回升 资本外流压力明显缓解（更新版）
路透上海4月7日 - 中国3月末外汇储备实现两连升，一季度外储仅微降不足15亿美元，相较去年同期的近1,200亿美元降幅，已大幅改观；若外储币种结构与全球储备类似，则3月用于调控市场的外储也只有40亿美元左右，资本外流压力已明显缓解。
路透北京2月27日 - 人口老龄化超前于现代化,"未富先老"是中国面临的基本国情.中国社科院周三发布"2013中国老龄事业发展报告"预计,今年中国老年人口数量将突破2亿大关,在2025年之前老年人口将每年增长100万人;同时,劳动年龄人口进入负增长的历史拐点.
这是中国第一部老龄事业发展蓝皮书.新华网援引该报告内容称,今年老年人口数量将达到2.02亿人,老龄化水平将达到14.8%.2012年中国老年人口数量同比增加891万至1.94亿,占总人口的14.3%.
同时,劳动年龄人口进入负增长的历史拐点,从2011年的峰值9.40亿人下降到2012年的9.39亿人和2013年的9.36亿人,劳动力供给格局开始发生转变,人口机会窗口逼近关闭.
"老年人口的高龄、失能和空巢化将进一步加剧应对人口老龄化的严峻性和复杂性."新华援引全国老龄办副主任、中国老龄科研中心主任吴玉韶在新闻发布会上的讲话称.
与此同时,高龄老年人口、失能老年人口以及空巢老年人口的数量继续增长,也将进一步加剧人口老龄化的严峻性.
中国的人口老龄化和工业化、城镇化相伴随,与中等收入陷阱相遭遇,在社会保障尚不完善的情况下,老龄问题非常严峻.
蓝皮书中指出,中国的少儿人口抚养比从2012年的23.96%提高到2013年的24.36%，老年抚养比从20.66%上升到21.58%,推动社会总抚养比从44.62%上升到45.94%.(完)
(发稿 乔艳红; 审校 曾祥进)
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