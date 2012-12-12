明年中国经济增速前高后低 下半年或两次加息--野村

路透上海12月12日电---国际投行野村的中国首席经济学家张智威周三预计,明年中国经济增速可能呈现前高后低格局,而非外界一致预期的稳定复苏.下半年随着国内通胀形势严峻,中国或会有加息两次.

他预计,明年上半年中国国内生产总值(GDP)同比增幅预计达到8.2%,下半年将会明显减速,GDP增速达到7.2%,全年平均增速为7.7%.

他指出,目前国内基建和房地产项目增长较快,货币政策和信贷政策亦偏松,大量资金被注入经济实体,因此短期内经济会有反弹.但是这种政策放松将会导致金融风险累积,明年或有一些信托产品风险集中暴露出来,信贷政策将会收紧.

张智威还认为,明年年中,国内通胀将会达到4%,比市场预期的高.如果这样,中国央行可能不得不加息.

他指出,中国潜在的经济成长率已降到7.5%左右,因国内劳动力过剩的局面已过去.明年政策放松刺激经济复苏的话,将会产生一定程度的过热现象.这就期待中国政府进一步推进结构性改革,争取提高中国潜在成长率.不过中国新一届领导人明年首先需要建立政治和军事权威,这是进一步改革的前提,所以明年结构性改革进程可能会放缓一些.

"我们认为改革能有多大进展,更多的是要看明年10月份的三中全会,尤其是2014年这些具体动作才能出来,所以我们对于明年结构性改革的预期不是特别乐观,这也是为什么我们觉得明年的经济增长到下半年的时候就会有一定下滑的主要原因."他表示.

据中国国家统计局公布数据,三季度GDP同比增长7.4%,前三季度GDP累计同比增长7.7%.(完)

--发稿 林琦; 审校 张喜良

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