2013年中国将完成铁路建设投资6000-6500亿元

中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表--2月20日
涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为18.62%，高于上交易日收盘的18.06%。
路透北京12月27日 - 扩大铁路投资仍将是明年拉动中国经济的重要手段.根据国家发改委运输所完成的2012—2013年中国铁路发展报告研究分析,2013年-2015年期间,铁路建设投资需求规模为1.8万亿元人民币.其中,2013年需要完成投资6,000-6,500亿元.预计明年铁路投资仍将稳定增长.
中国证券报周四报导,在经历了去年铁路建设资金紧张的局面后,今年铁路投资呈加速增长的态势.铁道部于今年6月、8月、9月曾三次调增固定资产投资计划,铁路全年固定资产投资增至6,300亿元,其中铁路基建投资金额达到5,160亿元.
"在未来的三年中,铁路续建里程还有2.4万公里,需要继续投资1.5万亿元才能完成续建任务,年均需求5,000亿元左右,其中2013年通车的线路需要完成1,500亿元."国家发改委综合运输所报告负责人张江宇称.
根据铁道部最新公布的数据,2012年前11月累计完成铁路固定资产投资5,069.69亿元,同比增长3.1%,完成全年投资计划的80%.
根据报告统计,2012年铁路建设总规模里程高达2.9万公里,其中续建线路2.75万公里、新开工线路1,436公里.在新开工线路中,高速铁路为460公里,共计需要投资1,068亿元.新开工的线路主要有:宝鸡至兰州铁路客运专线、格尔木至敦煌铁路、宁西铁路增建二线工程(陕西段)、蒙华铁路荆州至岳阳段等.
"预计2013年至2015年间,将有一批新的铁路重大项目开工建设,开工建设时速200公里以上高速铁路4,500公里,预计总投资将达5,000亿元."据张江宇统计.
具体线路包括:沪通铁路、郑州到徐州、西安到成都、石家庄到济南、黔江-张家界-常德、商合杭、黄杭、亳宿、庐铜、合安、宿淮徐、六安景等铁路项目.这些线路目前在加快推进前期工作,包括审批、环评、土地等等.(完)
(发稿 沈燕; 审校 曾祥进)
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路透北京2月20日 - 中国金融40人论坛学术委员、高级研究员管涛撰文称，不宜把拉高境内资产价格和人民币加息作为“稳汇率”的手段。保持金融稳定对人民币汇率稳定既是机遇也是挑战，应将“稳汇率”与“稳经济”、“稳金融”统筹考虑，趋利避害。