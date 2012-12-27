2013年中国将完成铁路建设投资6000-6500亿元

路透北京12月27日 - 扩大铁路投资仍将是明年拉动中国经济的重要手段.根据国家发改委运输所完成的2012—2013年中国铁路发展报告研究分析,2013年-2015年期间,铁路建设投资需求规模为1.8万亿元人民币.其中,2013年需要完成投资6,000-6,500亿元.预计明年铁路投资仍将稳定增长.

中国证券报周四报导,在经历了去年铁路建设资金紧张的局面后,今年铁路投资呈加速增长的态势.铁道部于今年6月、8月、9月曾三次调增固定资产投资计划,铁路全年固定资产投资增至6,300亿元,其中铁路基建投资金额达到5,160亿元.

"在未来的三年中,铁路续建里程还有2.4万公里,需要继续投资1.5万亿元才能完成续建任务,年均需求5,000亿元左右,其中2013年通车的线路需要完成1,500亿元."国家发改委综合运输所报告负责人张江宇称.

根据铁道部最新公布的数据,2012年前11月累计完成铁路固定资产投资5,069.69亿元,同比增长3.1%,完成全年投资计划的80%.

根据报告统计,2012年铁路建设总规模里程高达2.9万公里,其中续建线路2.75万公里、新开工线路1,436公里.在新开工线路中,高速铁路为460公里,共计需要投资1,068亿元.新开工的线路主要有:宝鸡至兰州铁路客运专线、格尔木至敦煌铁路、宁西铁路增建二线工程(陕西段)、蒙华铁路荆州至岳阳段等.

"预计2013年至2015年间,将有一批新的铁路重大项目开工建设,开工建设时速200公里以上高速铁路4,500公里,预计总投资将达5,000亿元."据张江宇统计.

具体线路包括:沪通铁路、郑州到徐州、西安到成都、石家庄到济南、黔江-张家界-常德、商合杭、黄杭、亳宿、庐铜、合安、宿淮徐、六安景等铁路项目.这些线路目前在加快推进前期工作,包括审批、环评、土地等等.(完)

(发稿 沈燕; 审校 曾祥进)

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