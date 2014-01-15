中国2013年跨境贸易人民币结算达4.63万亿元

路透香港1月15日 -中国人民银行周三公布，2013年全年跨境贸易人民币结算业务累计为4.63万亿元，较上年的2.94万亿元同比大增57%，反映出人民币国际化持续推进下，货币使用度飞速增长。

央行同时公布，直接投资人民币结算业务为5,337亿元，较上年的2,802亿元同比增90%。

以人民币结算的跨境贸易中，货物贸易2013年同比增46.6%至3.02万亿元，服务贸易及其他经常项目全年按年增约84%至1.61万亿元，上年为8,752亿元.

在以人民币结算的直接投资中，2013年对外投资累计为856亿元，较上年的292亿元同比增193%；外商直接投资累计为4,481亿元人民币，按年大幅增长78.5%。

由于香港与中国内地贸易关系紧密，人民币跨境贸易结算多发生在香港。不过，随着人民币国际化日益推进，在其他地区作为支付货币的比例也提高。

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环球银行金融电信协会(SWIFT)的报告让市场为之一振。报告称，人民币已成为仅次于美元的第二大常用国际贸易融资货币，国际贸易采用人民币计价及结算的比率已增至去年10 月的8.66%。尽管有学者认为该数据虚高，但跨境人民币贸易结算量迅速增加不可否认。(完)

(记者 李珊珊; 审校 张喜良)

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