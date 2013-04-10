2013年铜市场仍将受到需求与经济忧虑的拖累--GFMS

路透伦敦4月9日 - 汤森路透黄金矿业服务公司(GFMS)称，今年铜价格上涨阻力较大，因市场谨慎看待中国需求、美国经济的不确定性以及欧洲债务危机刺激库存增长。

汤森路透GFMS在年度铜价调查报告中预计，2013年铜平均价格将在每吨7,785美元，较2012年均价下跌2.1%。

该机构表示，铜价今年有可能在7,500-8,500美元的区间内交投，风险偏向下档；若卖压加剧，6,500美元可能是支撑位。

1月份的路透调查显示，2013年铜均价料在每吨8,119美元。

“由于近期塞浦路斯爆发债务和银行业危机，持续不散的欧元区不确定性更趋恶化。”GFMS基本金属研究预测部主管Sanjay Saraf表示。

“再加上市场对中美两国经济前景一直抱谨慎态度，令铜（和其他大宗商品）市场人气保持低迷。”

需求仍然存在不确定性，部分原因是库存增长以及中国经济放缓。中国占全球精炼铜需求的40%。

2012年中国经济增长步伐为13年来最慢，不过年末时受基建支出带动的一次喷发，帮助提振了铜价。

伦敦金属交易所(LME)指标铜价格2012年上涨4.4%，但在今年第一季度下滑了近5%，目前在每吨7,604美元左右交投。

**市场过剩**

GFMS预计，2013年铜市场供应过剩将达到26.3万吨。但该机构称，铜矿供应可能受阻仍是一个威胁。

GFMS表示，去年过剩规模为21.4万吨，其中包括交易所外库存的表观增长，尤其是在中国。

该机构称，上海和广东保税仓库的铜库存在过去一年中增加50-60万吨，至100-120万吨，在今年多数时间内令价格涨势受限。

GFMS表示，2012年铜消费量总计1,984.5万吨，较上年增长不到1%，因中国需求扩张步伐大幅减慢。

全球建筑业的铜消费量下降1%，电气电子产品行业的消费量增长2%。

2013年全球需求及精炼铜产量增幅料将介于3-4%。

GFMS称，投资活动可能是影响市场短期走向的主导因素，但价格陷于区间交投，或将导致大宗商品基金和宏观基金采取更避险的态度。

上周公布的数据显示，对冲基金及其他大型投机客削减大宗商品的多头押注，因有迹象显示美国经济复苏乏力且原材料需求存在不确定性。

最新公布的数据显示，截至4月2日当周，投机客将铜净空仓规模增加8,915口至38,951口，至少是2006年初以来的最大作空规模。(完)

(编译 洪曦/王翔琼; 审校 郑茵/张荻)

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