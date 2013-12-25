今年新兴市场美元债券发行规模意外创新高

图为面值百元的美元现钞。 REUTERS/Bernadett Szabo

路透伦敦12月24日 -今年新兴市场的美元债券发行规模触及4,500亿美元的纪录高位，这令业内人士感到意外，他们曾预期债券发行将受到美国可能撤出刺激政策的影响。

市场担忧美国将收紧被视为是风险资产生命线的刺激政策，使资金撤离新兴市场债券基金，并打击今年的回报率。而此前数年，资金不断流入新兴市场，并取得两位数的投资回报率。

由于利率处于历史低位，而且美联储未如预期缩减刺激政策，借款者源源不断，市场只出现了短暂的低迷。

“市场只在6月和7月真正关闭，这段时间通常也是一年中的淡季，”德意志银行新兴债市分析师MarcBalston表示。“我们可能只损失了一个月或六周时间，9月又有所弥补。”

根据荷兰国际集团(ING)的数据，今年主权债和公司债发行总额为4,500亿美元，去年为4,370亿。去年的发行规模已经创下纪录。

摩根大通今年的公司债发行规模达到3,350亿美元的纪录高位，而新兴市场总共的发售量约为4,200亿美元。

不过5月时美联储主席伯南克的表态为市场的发债计划踩了刹车。他让市场为美联储即将缩减每月850亿美元的购债规模做好准备。

经历了夏季的低迷，9月美联储未如市场预期缩减购债，债券发行又出现回升。本月稍早，美联储宣布定于明年1月开始缩减购债。

德意志银行的Balston称，截至12月中，主权债总发行规模为900亿美元，2014年预计为910亿美元，去年为970亿。

新兴市场分析师称，明年主权债供应不足可能使借款利率处于低位，收益高的公司债有表现优异的潜力。

**美联储缩减刺激规模后的形势**

收益率已经走高，但市场仍有数月时间对联储缩减刺激规模作出调整，而且从历史来看，收益率仍然偏低。

摩根大通的全球新兴市场债券指数显示，新兴市场主权债收益率平均为6.2%左右，年初曾触及5%以下的纪录低点。

德意志银行认为，明年债券还本付息的规模可能与新债发行大致相当，因而支撑明年新债发行的需求。

“我们预计2014年的前景相对不错，”Balston说。

但德银在一份客户报告中称，尽管发行规模很高，但新兴市场主权债是今年表现最差的资产之一，今年是“应该遗忘的一年”。

今年的投资回报下降6.4%。基金追踪机构EPFR的数据显示，截至11月底有180亿美元流出新兴市场硬通货币计价的基金，而2012年为流入370亿美元。

但随着今年不确定性的过去，美联储已经开始削减刺激规模，明年新兴债券可能吸引到新的投资者。

美银美林预计明年的发债规模在4,250亿美元，高于今年的4,100亿，不过硬通货币计价债券的回报利率仅为0.3%。

美国收回货币刺激政策可能令投资者回归，追求收益较高而没有国家风险的资产。在这种环境下，高风险新兴市场债券仍可因收益较高而获得投资者的青睐。

荷兰国际集团(ING)新兴市场债券研究主管David Spegel表示，今年投机级债券发行比重占到35%，去年为30%。

“尽管市场不确定性升高，但投资者的风险偏好实际上还是增加了。”他说。

新兴公司债市场在去年迈过了1万亿美元大关，业务侧重于尼日利亚的伦敦上市石油公司AfrenAFRE.L和保加利亚电信公司Vivacom5BT.BB等企业今年也都发行了高收益债券。(完)

(编译 李春喜/郑茵 审校 张荻)

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