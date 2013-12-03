2013年欧元大放异彩 欧洲央行对抗通缩更觉棘手

图为位于法兰克福的欧洲央行总部前的欧元符号雕塑。 REUTERS/Alex Domanski

路透伦敦12月2日 -欧元料将成为2013年表现最佳的主要货币，与今年再度走弱的预期相悖，但却让欧洲央行避免通缩的努力变得更加棘手。

欧洲银行业者在年底前汇回资金以满足监管要求，加上欧元区有可观的经常帐盈余，因此欧元在未来几个月可能依然看俏。

但欧元强势并非处处受欢迎。欧元升值推低了进口物价，造成欧元区通胀放缓，促使欧洲央行在上个月的会议上将利率降至纪录低位，尽管央行总裁德拉吉称没有讨论到汇率问题。

即使在降息后，欧洲央行的利率仍高于美国联邦储备理事会(美联储/FED)和日本央行，欧元因此受到投资者的青睐。

进一步降息的可能性虽然存在，却未对欧元带来太大伤害。分析师将欧洲央行的情况与日本央行及美联储进行对比。欧洲银行业者偿还在欧元区债务危机时借入的低成本贷款，因此欧洲央行的资产负债规模逐月缩减；而日本央行和美联储每月仍在向经济注资数以万亿计美元。

“短期来看，欧元仍将是赢家，但长期而言，在全球央行争相让货币贬值(争夺最有竞争力货币)的竞赛，以及全球抗通缩之役中，欧元却是输家，”G+ Economics主管Lena Komileva表示。

尽管欧元区经济复苏并不稳固，但欧元的坚韧走势却让预期一再失准。在2012年12月时，路透调查的分析师预测12个月后欧元兑美元将贬至1.25美元。但周一时，欧元兑美元报1.35美元。2012年的情况也十分类似，尽管有希腊退出欧元区的威胁罩顶，欧元当年仍然收高。

欧洲央行极力确保欧元区银行业的稳定，而一些银行除了出售海外资产并汇回资金外也别无选择，这有可能支撑欧元涨势延续到2014年。

摩根士丹利全球外汇策略主管HansRedeker称，“欧元升值是因为那些汇回资金的银行并不关注经济基本面和收益率差。”他估计的欧元合理汇率在1.29美元左右。

欧洲央行的资产质量评估(AQR)将以2013年底的资产负债表情况为基础，评估银行资产的质量。之后还将进行压力测试，预定在2014年10月前结束。

风险管理顾问公司CheckRisk董事长NickBullman称，“随着(2014年)10月的临近，资金流动可能会增多，果真如此，这种趋势将会继续下去。”

欲浏览欧元区经常帐相关图表，请点击：(link.reuters.com/dyk74v)

**欧洲央行政策工具有限**

欧洲央行11月降息后欧元起初大跌，但很快扳回跌幅。此后欧元兑美元触及一个月高位，兑日圆升至五年高点，欧元贸易加权指数接近两年最高位。

欧洲央行讨论过进一步降息，即使这意味着银行不得不为存款向央行付费。央行也可能选择向银行提供更多低息贷款。

这些措施将打压欧元，但也许无法大幅降低其吸引力，至少在美联储即将缩减资产购买计划前是如此。

G+Economics的Komileva称，“在欧洲央行把目光从利率调整转向更多量化宽松措施之前，欧元仍将因美联储缩减刺激措施时机的不确定而获得支撑。”

11月稍早，欧洲央行执委普雷特的讲话激发外界憧憬，认为央行可能透过开始购入资产来推行某种形式的量化宽松措施。但多数分析师认为，欧洲央行不太可能实施量化宽松政策。

CheckRisk的Bullman称，“欧元走强是因为欧洲央行已没有太多工具...人们认识到欧洲央行有所束缚，而其他央行却可以打压本币。”(完)

(编译 戴素萍/于春红; 审校 郑茵/王翔琼)

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