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国际财经 | 2013年 5月 6日 星期一 13:11 BJT

2013年欧盟钢铁需求下降--Eurofer

路透布鲁塞尔5月3日 - 钢铁行业团体Eurofer周五称，欧洲今年钢铁需求下降将比此前预期的更严重，前几个月汽车制造和建筑行业疲软。

Eurofer在一份声明中称，尽管有些温和的补充库存活动，但今年第一季需求下降。

该行业团体现预期钢铁表观需求第四季才会恢复增长，今年全年下降2.0%。

Eurofer在2月公布的季度前景中预计，第三季恢复增长，全年下降0.7%。

该团体称，明年反弹3.2%，略高于2月预计的3.0%。

进口也大量增加，意味着国内生产商失去市场份额。

“只要中国钢铁生产没有调整适应国内需求放缓，将导致全球贸易流动扭曲，不可避免的使欧洲钢铁市场进口压力加剧，”称。

2012年欧盟钢铁表观需求下降9.6%。

实际钢铁需求去年下降4.8%，今年料下降3.1%，明年上升1.2%。明年第一季后才回开始恢复增长。(完)

(编译 王丽鑫； 审校 高琦)

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