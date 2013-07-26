今年2月至6月全球食品价格再度下滑2%--世界银行

美股微幅收低 此前美国公布疲弱就业数据及杜德利讲话
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备委员会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透华盛顿7月25日 - 世界银行周四表示，过去四个月内全球食品价格下跌了2%，按照该时间段衡量，为连续第三次下降，因中东和北非进口减少；而需求走低迫使食品价格较2012年8月高位下降12%。
世界银行食品价格指数显示，2月到6月间全球小麦价格下跌2%、糖价跌去6%、豆油降幅为11%、玉米跌幅为1%。
在经历去年的干旱气候之后，今年天气条件改善，帮助提振小麦生产。世界银行表示，只要欧洲北部和中部、俄罗斯和中国的不利天气不会对生产构成拖累，预计主要生产区域仍将保持较好的收获成绩。
根据报告，今年全球玉米产量预计将触及纪录高位，部分受助于美国乙醇生产商需求复苏。(完)
(编译 洪曦; 审校 高琦)
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