中国国家统计局将于1月20日召开新闻会发布2013年GDP等数据

路透北京1月6日 -中国国家统计局周一表示，定于1月20日召开国民经济运行情况新闻发布会，公布2013年及四季度国内生产总值（GDP），12月及全年的工业、投资和零售销售等重要宏观数据。

中国去年12月及全年的居民消费价格指数（CPI）和工业生产者出厂价格指数（PPI）则将于周四（9日）公布。

中国2013年上半年经济逐季放缓，随后年中政府出台促进信息消费和加快棚户区改造等“微刺激”举措，带动经济逐渐企稳，全年实现7.5%增长目标已经没有悬念。

国家发改委主任徐绍史日前表示，今年国内生产总值(GDP)预计同比增长7.6%左右，经济增长超过预期目标，就业、物价、国际收支等主要宏观调控目标也基本实现。但同时提到部分地区债务规模过大。

中央经济工作会议坦言“中国经济运行存在下行压力，2014年改革任务重大而艰巨”，不过国务院总理李克强12月底到天津考察时表态称，2014年中国有条件继续保持经济平稳运行和金融市场总体稳定。（完）

(发稿 乔艳红; 审校 黄凯)

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