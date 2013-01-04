解开2013年全球股市新面貌--今周刊「老谢开讲」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自1月3日出版的当期「老谢开讲」专栏)二○一二年全球金融场已鸣金收兵，回头看全球股市过去一年来的表现，可用一个「好」字来形容，就像葡萄酒产出的年分，一二年全球股市可说是拉出了满堂彩。除了一些尚未成熟的蒙古、哈萨克、塞尔维亚股市下跌外，全球股市只有欧猪国家、陷入主权债务危机的西班牙全年下跌四．六五％，成为全球主要股市唯一下跌的市场。

一二年全球股市的「涨市」与一一年的「跌市」正好形成强烈对比。一○年全球股市在金融海啸后的○八年大跌之后，○九年出现大反弹，一○年反弹持续，当时大家对柏南克进行的量化宽松货币政策（ＱＥ）都满怀憧憬，大家期待一一年经济会更好，没想到全球经济与股市却是开高走低的一年，因为到了第四季欧债危机爆发，全球股市纷纷大跌，欧洲成了重灾区。

一○年的德国股市以六九一四．一九点封关收盘，但是一一年欧债危机席卷欧洲，德国股市在一一年最后一个交易日以五八九八．三五点封关，德国股市全年大跌一○一五．八四点，跌幅达一四．六九％。而欧猪五国股市惨不忍睹自不在话下，其中，义大利全年跌了二五．二％，西班牙跌一三．一一％；欧洲的大国如法国，则下跌一六．九五％，被台风尾扫到的英国也下跌五．五五％。

整个来看，一一年是全球跌破眼镜的一年，全球股市跌多涨少，全球股市堪称是黯淡的一年。

受欧债危机冲击，进入一二年，全世界经济专家对一二年投资都很悲观，一直到今天为止，我们的马总统及所有财经官员仍然大声说，受到欧债危机影响，台湾的经济表现不佳，全世界经济都不好，但一三年经济会更好！

其实这个说法有待商榷，因为一二年是个好年，全球主要股市除了西班牙股市之外，全部都拉出长红，这其中委内瑞拉股市写下四七八○○九．九四点的历史高点，全年大涨三○二．八％，表现最传奇；换句话说，委内瑞拉连续两年涨势都居全球之冠。本来与西班牙并称两个双跌的市场──中国股市，在一二年十二月拉出大涨势，上证指数从一九四九．四五七点涨到二二六九．五一点，一个月拉升了一六．四二％；这一涨也使得上证指数摆脱了跌势，全年上涨三．一七％，中国股市拉尾盘，也让亚股全面出现涨势。

一二年的全球股市有几个特色，一是创历史新高股市最多的一次。这一次创历史新高的国家，除了委内瑞拉外，中南美洲大选完成的墨西哥创了四四○○○．一八点的历史新纪录；南非股市则涨到三九四八九．六二点，全年大涨二二．七一％；东欧的土耳其也写下七八八六二．○七点的天价，全年大涨五三．八三％。亚洲创历史新高的国家集中在东协国家，菲律宾、印尼、马来西亚都频创一二年历史天价；泰国则频频改写一九九四年以来的新高价。一二年全球股市涨声连连，东协股市算是最出类拔萃的市场。

除了创历史新高股市此起彼落外，全球股市出现几个连涨四年的超强市场，这其中东协的菲律宾最出色。菲国股市二○○九年上涨六三％，一○年再涨三七．六二％，一一年全球股市表现不佳，但菲律宾股市仍涨四．○七％，全年再度大涨三五．四％，成为连续四年都上涨的市场。马来西亚、印尼也是如此，另外就是委内瑞拉。

但真正领导全球股市迈向超级多头行情的是美国股市，道琼指数在○八年金融海啸中大跌三三．八二％，但金砖四国股市却跌得最惨。俄罗斯股市○八年大跌七二．四一％，迄今仍一蹶不振。上证跌了六五．四九％，深证跌了六一．七六％，印度则下跌五二．四五％。金砖四国股市○八年以来普遍表现不佳，是因为○八年跌得太惨。

美国股市在○八年后，靠着联准会主席柏南克的ＱＥ，从ＱＥ１、ＱＥ２，到ＱＥ３，如今，ＱＥ3.5甚至ＱＥ４都要使出来。本来美国维持最低利率及购债计画到一五年底，如今没有时限，只看失业率何时降到六．五％以下。换句话说，各国央行总裁的货币政策过去以消费者物价指数（ＣＰＩ）的通货膨胀情形来衡量货币的松紧，如今通货膨胀放一边，先照顾就业。这个中心思想大转变，对一三年以后的全球经济会带来很大的改变。

一二年困扰美国的财政悬崖问题，白宫与参议院共和党领袖，经过讨价还价，双方都做了一些让步。最后的结论是富人课税门槛从二十五万美元提高到四十五万美元，税率从三五％提高到三九．六％，不动产税从三五％提高到四○％，预估一年可增加六千亿美元税收。

美国经济终于在悬崖之前勒马，道琼指数在一二年最后一个交易日大涨一六六．○三点，那斯达克大涨五九．二点，涨幅逾二％，标准普尔五百也上涨一．六九％，美国在财政悬崖达成协议后拉尾盘，扩大了一二年的涨势，道琼指数从一一年的一二二一七．六点，在一二年以一三一○四．一四点收盘，全年上涨七．二六％，那斯达克则从二六○五．一五点强力拉升到三○一九．五一点，全年上涨一五．九％。

进入一三年，美股仍是领导全球股市的龙头指标，有几个变数值得注意。一是道琼指数已连涨了四年。道琼指数从金融海啸后最低的六四六九．九五点拉升到一三六六一．八七点，一二年有相当长的时间盘在一万三千点以上，美股的历史天价在一四一九八．一点，如果要继续创造连续五年的涨势，要有再创历史天价的气势。二是带领美股一路往前走的几个关键指标股，像苹果、麦当劳、ＹＵＭ（百胜餐饮集团）、英特尔、ＩＢＭ、沃尔玛、耐吉等纷纷反转往下走。

最近涨势轮到金融海啸后受重创的银行股，如美国银行、花旗集团与摩根资产管理等银行股，及受房地产下跌崩跌的地产类股领军。加上最近被苹果、三星边缘化的黑莓机制造商ＲＩＭ、诺基亚也开始反弹，补涨味道很浓。乍看美股仍上涨，但颇有强弩之末的味道，这其中最具代表性的是苹果。

过去十年来，苹果是引领美股大涨的真英雄。○八年金融海啸之后，苹果最惨跌到七十八．二美元，一二年九月，苹果涨到七○五．○七美元，就在所有国际大牌分析师看苹果要涨到一千美元以上天价之际，苹果却跌到五○一．二三美元。苹果不但跌破年线，且季线与年线出现死亡交叉。纵使苹果的股价在一二年最后封关日大涨二十二．五八美元，但苹果在基本面及技术面都出现颓势，一三年恐怕是苹果很难熬的一年。假如苹果在贾伯斯一手搭建的梦幻被戳破，下一个美国的真命英雄会是谁？这恐怕是一三年美股最大的变数。

苹果的股价从○九年以来，累积的涨幅达八○一．六二％，是全世界表现最好的大型股，苹果算是最高基期的代表，而这也攸关一三年的选股新思惟。金融海啸后，大家都知道欧美狂印钞票救经济，全球经济基本面的表现并不好，于是泛滥的热钱追逐最有竞争力的企业，把全世界的顶尖企业股价炒得奇高。苹果、耐吉、麦当劳；亚洲的三星，Fast Retailing（优衣库）、FANUC等，这些大企业的霸主股价均频创新高；台湾的台积电，去年最高涨到九十九．四元，也有这个味道。

全球的醒目资金除了买债以外，大家都追逐全世界行业翘楚，也让这些企业股价频频创了历史新天价。像三星在二○○○年只有五．七六万韩元，○九年最低只有四十．三万韩元，如今涨到一五三．六万韩元，市值达二○四八亿美元，已是全亚洲市值第四大企业。三星不但是亚洲超级大企业，也是全球科技产业重量级企业。目前谷歌是二三二四亿美元，微软市值二二四八亿美元，ＩＢＭ市值是二一六四．三八亿美元，三星会不会打败谷歌、微软、ＩＢＭ，成为苹果最难缠对手，一三年也是一个值得观察的重头戏。

全世界高基期的股市，高基期的个股，进入一三年都必须面临基期过高的回档考验；反之，全世界最低基期的股市则有蓄势待发的味道。若与美国股市的高基期相较，中国深沪股市无疑是金融海啸后跌得最深、最惨的股市。

上证在金融海啸前从六一二三．六六九点跌下来，○八年最低跌到一六六四．九二五点，去年最惨跌到一九四九．四五七点，有人戏称这是上证「铁底」。因为一九四九年是共产党建立中华人民共和国的一年，若是一九四九年失守，恐怕得退守到一六六四年满清入关那一年。中国股市从二○○九年以来跌跌不休，在全球股市普遍上涨声中，显得独自憔悴。

就是因为基期够低，深沪股市在一二年十一月下旬发动一轮攻势，周线连涨五周，指数拉升了一六％，颇有底部反转的味道。纵然影响中国股市的利空因素，如大小非（非流通股）的卖压，首次公开发行（ＩＰＯ）层出不穷的根本问题未解决，但是中国股市的「低」就是最好的保障，全世界的热钱正蠢动，瞄准中国股市。

假如说中国股市是○八年以后的低基期市场，那么日本股市可以视为是打底二十几年的最低基期市场，日经指数在一九八九年从三八九五七点跌落下来，二○○八年最惨跌到六九九四．九点。日本失落二十年，不但房地产惨跌，股市更是乏人问津，连日本人对股市都失去兴趣。

不过失落二十年的日本，一二年十二月再度变天，安倍晋三率领自民党重返执政，日圆在安倍喊话之下，贬到八十六．六二兑一美元，日圆狂贬，也让出口产业士气大振，日本股市开始出现强力大反弹，日经指数从第四季八四八八．一四点大举反弹，最高涨到一○四三三．六三点，大涨二二．九二％。整个一二年日经指数从八四五五．三五点涨到一○三九五．一八点，涨幅达二二．九四％。

最值得注意的是，从月线看日经指数在一二年十二月拉出单月九四九．一七点大涨幅，这一记长红是日经落底反弹十分重要的讯号；一三年的日经指数将从万点打底起跳，会是亚洲股市最重要的焦点。因过去看亚太股市，日经涨幅总是敬陪末座，但一二年亚太股市泰国涨三六．七％居冠，菲律宾涨三五．四％居次，然后是印度的二五．六九％、纽西兰二三．九三％、日本二二．九四％、香港二二．九％。日本股市已挤入前段班，反而是过去表现亮眼的中国股市敬陪末座，上证一二年小涨三．一六％，台股上涨八．八七％，亚洲倒数第二，韩国上涨九．三八％，也是排在后段班。

一三年已鸣枪起跑，台湾证券公司今年纷纷预测一三年的指数，有一些乐观的券商看好台股奔上九千点。笔者觉得证所税的八五○○点是个铁板，会有很大的压力。台股最大的靠山是一一年及一二年的低涨幅，形成低基期市场。不过要留心的是，一二年太过平顺，全世界股市表现太好，进入一三年很可能是暗礁特别多的一年；加上年初看大好，最容易乐极生悲。小心，步步为营仍是一三年的最高投资戒律。(完)

注: 1.专栏作者老谢--谢金河,为《今周刊》发行人兼财讯文化事业执行长.

2.以上评论不代表路透立场.

(整理 高洁如; 审校 杨淑祯)

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