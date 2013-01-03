2013年全球IT支出料将增长4.2%--Gartner

德国戴姆勒和博世决定合作开发自动驾驶出租车
路透法兰克福4月4日 - 梅赛德斯奔驰的母公司戴姆勒以及供应商博世公司(Robert Bosch)正在联手开发自动驾驶汽车，希望加快“自动出租车(robo-taxi)”的生产。
路透伦敦1月3日 - 研究公司Gartner表示,2013年全球信息科技(IT)支出料将增长4.2%至3.7万亿(兆)美元,超过对于2012年的1.2%的增速预估,因笼罩在企业和消费者头上的阴云开始消散.
Gartner高管Richard Gordon表示,围绕全球经济增长前景的许多不确定性都接近消除,"而其消除后,我们预计2013年支出增速将较2012年加快."
在个人电脑、平板电脑、手机和打印机等设备上的支出料将增长6.3%,至6,660亿美元,增幅不及Gartner此前预计的7.9%.
Gartner周四表示,全球企业软件支出将增长6.4%至2,960亿美元,受安全、仓库管理和客户关系管理方面的需求推动.
Gartner还称,未来几年电信服务将保持稳定,因移动数据服务的营收增长被固定和移动语音服务市场的萎缩所抵消.(完)
(编译 许娜; 审校 高琦)
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路透首尔/纽约3月29日 - 韩国三星电子周三推出盖乐世(Galaxy)S8旗舰智能手机，努力夺回因电池自燃问题召回Note7手机后，被苹果夺走的市场龙头宝座。
路透首尔3月27日 - 韩国科技巨头三星电子周一称，计划销售盖乐世Note7翻新机。盖乐世(Galaxy)Note7因电池起火问题被停售。