2013年LME交易量创纪录 全球市占率扩大至84.2%

LG电子第一季获利创近八年高位 受家电和电视畅销推动
路透首尔4月27日 - 韩国LG电子周四表示，第一季营业利润增至近八年最高，受家电和电视销售强劲推动。本季营收可能增长。
路透伦敦1月9日 - 伦敦金属交易所(LME)2013年交易量创纪录，较上年增长7.1%，市占率亦扩张至84%。
LME周三表示，去年共交易1.711亿口金属，相当于146,040亿吨。
铜和铝交易量创新高，分别较2012年增长11.6%和8.1%。
镍合约交易量增幅最大，较前一年增长23.1%。锌、钴、钼交易量亦创刷新纪录，分别增长2.1%、4.0%和11.1%。
LME称，截至2013年底，该交易所在全球交易所交易金属期货的市占率达84.2%，较2012年增长1.3个百分点。(完)
(编译 王冠中; 审校 石冠兰)
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