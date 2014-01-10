版本:
中国
国际财经 | 2014年 1月 10日 星期五 09:56 BJT

2013年LME交易量创纪录 全球市占率扩大至84.2%

路透伦敦1月9日 - 伦敦金属交易所(LME)2013年交易量创纪录，较上年增长7.1%，市占率亦扩张至84%。

LME周三表示，去年共交易1.711亿口金属，相当于146,040亿吨。

铜和铝交易量创新高，分别较2012年增长11.6%和8.1%。

镍合约交易量增幅最大，较前一年增长23.1%。锌、钴、钼交易量亦创刷新纪录，分别增长2.1%、4.0%和11.1%。

LME称，截至2013年底，该交易所在全球交易所交易金属期货的市占率达84.2%，较2012年增长1.3个百分点。(完)

(编译 王冠中; 审校 石冠兰)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 国际财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐