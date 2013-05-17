2013年全球奢侈品消费降温 中国去年手表需求大减--贝恩

路透巴黎/米兰5月16日（记者 Astrid Wendlandt/Isla Binnie） - 咨询公司贝恩周四发布研究报告称，受欧洲支出低迷以及中国经济减速影响，今年奢侈品销售增速料小幅放缓。

贝恩预计，剔除汇率波动因素，今年全球奢侈品销售料增长4-5%，低于去年的5%。

该研究由贝恩和意大利奢侈品贸易商Altagamma共同进行，预计剔除汇率因素后，2013-2015年期间全球奢侈品销售年复合增长率介于5-6%。

2015年左右，全球奢侈品市场规模将达到2,500亿欧元，高于2012年的2,120亿欧元（2,730亿美元）。

研究涵盖了高级成衣、香水、化妆品、手表、珠宝、皮带、领带和鞋等奢侈品。

今年第一季度，剔除汇率因素后，全球奢侈品销售增长3%；如果不剔除汇率因素，增速为1-2%，上年同期增速为10%。

贝恩预计今年欧洲奢侈品销售仍低迷，剔除汇率因素后，最多增长2%，低于去年的3%。

该公司称，中国旅游者在欧洲支出减少，主因两地差价缩窄和转向澳洲等地旅游的影响，同时，欧洲尤其是南欧当地，需求仍疲弱。

贝恩预计，剔除汇率因素后，中国大陆地区今年奢侈品销售或增长6-8%。2012年，中国手表需求大幅下滑，受到政府加强反腐和奢侈消费的影响。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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