蛇年展望：人民币汇率双向波动料扩大 体现更多市场元素

焦点：日本央行料维持购债承诺 尽管购买步伐放慢--消息人士
路透东京3月31日 - 熟悉日本央行想法的消息人士表示，尽管购债步伐有放慢迹象，但央行近期并没有打算取消每年以一定规模购买政府公债的松散承诺。
* 人民币兑美元今年料温和升值1-2%
* 双向波动幅度料扩大
* 不具备大幅升贬值基础
* 政策面推进仍以稳为先
作者 李文科/李然
路透北京1月10日 - 在刚刚过去的2012年里,中国监管层主动减少了外汇市场干预,人民币在汇改以来首次呈现双向波动,汇率更富活力,在体验了"跌停"之后又经受了"涨停僵局"的考验.展望蛇年,在双向波幅有望进一步扩大的同时将温和走升.
回顾去年人民币连续涨停及跌停预期很大程度是由中间价造成的.中间价作为人民币汇率的波动中枢,若能弱化政策属性而更多体现市场意志,将更有利于寻找均衡汇率,减少资源错配.
市场人士分析,中国经济复苏好于其他主要经济体是最大助力,但海内外经济复苏前景不明、资本外流若隐若现也令汇率升值陡增变数,加上中国国际收支渐趋平衡,人民币都不具备大幅升贬值基础,全年料小幅升值1-2%.
随着中国新领导层释放出"改革强音",人民币国际化进程、汇率市场化以及资本账户开放等进程也可望逐步推进.
"2013年人民币将更加双向波动,并小幅升值,...而政策会向前推进,2013年很大程度上是'改革年',不过资本项下的可兑换的开放应该是在一定限度内的."交通银行首席经济学家连平称.
在他看来,去年四季度以来人民币汇率市场化程度上升,监管层这种更倾向市场化的操作思路将令人民币更倾向于双向波动.
中国央行去年召开的最后一次货币政策委员会例会指出,当前中国经济金融运行总体平稳,物价形势基本稳定,未来将继续实施稳健货币政策,同时要稳步推进利率市场化和人民币汇率形成机制等改革,保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定.
"从中美利差仍有扩大空间、中国经济结构优化和增速回升的角度来看,人民币升值的可能性依然很大.而且站在政策的角度,坚挺的人民币更有利于推进人民币贸易结算范围."方正证券最新研究报告指出.
2012年间,人民币兑美元即期先贬后升,大开大阖之后累计升值约1%.当年中国经济在全球低迷中率先展露头角,中美货币政策又造成较大利差,加之国内外汇政策演变容许企业留存美元资产、且允许机构做空美元,促使人民币在下半年一路走升.全年人民币兑美元在6.2223-6.3880元之间波动,年底时收于6.2303元.
**温和升值,波幅扩大**
分析人士指出,基本面还支持人民币进一步升值,但此后可能会继续呈现双向波动的格局,这主要与国内外经济复苏引导资本流动的具体情况有关,而中国监管层也会适度控制汇率步伐,为国内经济和汇制改革提供更好的汇率环境.
"预测今年的汇率小幅升值的比例很大.贸易顺差和资金流入是大前提,其次国内通胀有上升趋势,通胀是名义汇率上升的推动力.从更长角度看,人民币国际化目标不支持人民币贬值."招商证券宏观经济研究主管谢亚轩说.
招商银行总行高级分析师刘东亮认为,2013年人民币汇率将更多呈现双向波动的特征,"波幅将比2012年有所扩大,整体会有阶段性的升值,但不会是贯穿全年,波幅则可能在1.5%到2%之间,相当于说2012年的波幅是3%,而今年将达到4.5%."
2012年全年贸易顺差大幅扩大,自上年的1,551.4亿美元骤升至2,311亿美元,这可能在一定程度上加剧人民币升值压力.
AETOS艾拓思资本集团高级分析师陈迪表示,随着中国经济发展和城镇化建设,国内需求势必激活.处于宽松货币环境下的海外投机资金也对中国投资机会虎视眈眈,虽然在政府的管控疏导之下不会猛然流入,但长期看还是以资本出去少,而涌入多.这在不久前香港金管局连续入市干预港元走强可见一斑.
尽管在企业投资前景低迷和全球贸易滑坡的拖累下,2012年中国的外商直接投资(FDI)出现了2009年以来持续时间最长的一轮同比下滑,但FDI总额仍将连续第三年超越1,000亿美元.
分析人士亦指出,虽然出口导向型的经济模式已有转变,中国的就业大军仍然需要外贸行业支撑.今年人力成本还要上升,出口业经营形势若有恶化,必要时中国仍有可能通过货币贬值来进行提振.
"现在美国也在保护他们的制造业,一些企业已经回国设厂了,像苹果的一条生产线.另外以前中国有优势的低端制造业现在也向东南亚流失,人民币如果继续升值问题会更大."北京一外资银行外汇分析师说.
同时美元走势可能偏强也值得警惕.若美国经济表现好,美元升值且资本回流美国,都会影响人民币升值.刘东亮指出,今年整体上美元走势是比较看好的,"一旦美元走强,人民币升值压力就小了,且人民币可以趁美元走升做出调整."
**改革是主流,政策小步走**
国际收支渐趋于平稳的背景下,人民币的温和升值显然有利于中国更加从容地推进汇改.不过受国际经济复苏不确定性掣肘,各项政策推进势必以稳为主,难以迈出大步.
华宝信托宏观分析师聂文指出,2013年还是会逐步推进汇率市场化和资本账户开放,估计试点的步伐会加快,包括扩大人民币离岸市场、汇率波幅的扩大、个人和企业的资本账户的进一步放开等等.
连平亦强调,2013年很大程度上是一个改革年,新的领导层上台后很明确地进行顶层设计,并系统地按照时间表推进各项改革,汇率市场化以及资本项下可兑换方面的改革也会推进,但至少2013年不可能做到基本开放,只能是"逐步推进".
去年底数据有显示中国出现资本外流一度引发热议,不过目前大致上可以排除热钱流出的可能性.分析人士称,若监管当局通过中间价等渠道,引导市场形成温和的升值预期,会有利于防止出现资本外逃的情况,并为进一步推进汇改提供契机.
刘东亮说,如果国内资本市场持续回暖,对海外资本会有吸引.他进一步提示,应更多关注制度性建设的问题,比如对人民币汇率形成机制改革是否进一步推进,境内外汇市场的建设,这些方面制度会有更多关注.
"GDP世界第二,出口世界第一,这么大体量的经济体没有相对市场的汇率,实在是匪夷所思的.今年实现目标是不可能,只能说怎么迈出第一步.调整中间价可能是第一步."他说.(完)
(杨淑祯)
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