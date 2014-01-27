2013年亚太地区项目融资成长40%

路透1月27日 -2013年亚太地区(除日本外)项目融资贷款金额总计1,124亿美元，较上年的801亿美元增长40%。一系列交易推动了增势，包括越南NghiSon炼厂与石化项目金额50亿美元贷款，以及澳洲Victoria脱盐项目37.5亿澳元(32.6亿美元)的再融资贷款。

随着银行在融资成本下降之际追逐有限机会，项目融资贷款的利润率与其他行业一样也出现了下滑。项目融资人士表示，一般而言，一笔10年期商业无担保的银行融资，利润率在300基点附近。

NghiSon融资案在开展数年后终于在6月结案。这笔交易包含六笔出口信贷机构的担保贷款、来自日本国际协力银行一笔16.5亿美元的直接贷款，以及来自韩国输出入银行的一笔6亿美元直接贷款。

在马来西亚，国内债券市场依然是项目融资的主要来源。马来西亚Tenaga Nasional子公司TNB NorthernEnergy发行了规模16.25亿马币(4.86亿美元)的伊斯兰债券来为Prai电站建设融资。该公司12月宣布将筹集40亿马币为1,000MW的火电项目3A筹资。

与此同时，用于支持力拓旗下蒙古奥尤陶勒盖铜金矿的融资遇到阻碍，此前在蒙古政府要求提高项目利润分成后，力拓暂停了这个项目。融资的规模是44.5亿美元，是蒙古历史上最大规模的项目贷款，期限是12年。

在所涉及的债务融资总额中，有25亿美元将是来自国际金融公司(IFC)、欧洲复兴开发银行(EBRD)与MultilateralInvestment Guarantee Agency的担保贷款。EBRD与像美国进出口银行、DevelopmentCanada等的出口信用机构，则以直接贷款形式提供了19.5亿美元。

多家银行正准备参与50亿美元的印尼Sumsel9与10独立电力项目。入围名单已缩减到八个团队，将于2月提交投标方案。胜出团队将有12个月安排财务需求，融资案将因而推后到2015年。越南一些电力项目预计也会举行招标。

在澳洲，融资主力是一些公民营合作项目，比如悉尼31亿美元的西北铁路线项目，4.455亿美元的珀斯体育场，以及墨尔本53亿美元的East West Link隧道项目。Roy Hill Holdings PtyLtd的铁矿石项目融资案将于2014年第一季完成，规模70亿美元，届时项目融资总金额又将获得提升。(完)

(编译 隋芬; 审校 蔡美珍)

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