2013年房地产贷款仍增长较快 短期贷款和票据融资增速回落--人行

南方航空订购20架A350-900飞机 总目录价近60亿美元
路透香港4月26日 - 中国南方航空周三宣布，将向空中客车订购20架A350-900飞机，总目录价为59.78亿美元，该批飞机将在2019-22年间分阶段交付。
路透北京1月24日 - 中国央行周五发布的统计报告显示，2013年房地产贷款增加2.34万亿元人民币，同比多增9,987亿元，增量占同期各项贷款增量的28.1%；截止去年12月末，房地产贷款余额为14.61万亿元。
刊登在央行网站的统计报告显示,去年全部金融机构本外币企业及其他部门贷款增加5.39万亿元，同比少增9,302亿元。截止去年12月末，余额为55.18万亿元，同比增长 10.9%。
其中，从期限看，金融机构本外币企业及其他部门短期贷款及票据融资，全年增加2.81万亿元，同比少增1.66万亿元。金融机构本外币企业及其他部门中长期贷款余额，全年增加2.38万亿元，同比多增7,526亿元。
报告并显示，12月末，地产开发贷款余额1.07万亿元，同比增长9.8%；房产开发贷款余额3.52万亿元，同比增长16.3；个人购房贷款余额9.8万亿元，同比增长21%。
去年全年，小微企业新增贷款占同期全部企业新增贷款的43.5%。12月末，主要金融机构及小型农村金融机构、外资银行人民币小微企业贷款余额13.21万亿元，同比增长14.2%，比同期大型和中型企业贷款增速分别高3.9个和4个百分点，比同期全部企业贷款增速高2.8 个百分点。
央行此前公布的数据显示，去年全年新增人民币贷款不足9万亿元人民币，占社会融资总量比例刚逾五成，为年度历史最低水平。而社融规模以17.29万亿元创下年度新高。（完）
欲知更多详情，请点选央行网站（here%E5%B9%B4%E9%87%91%E8%9E%8D%E6%9C%BA%E6%9E%84%E8%B4%B7%E6%AC%BE%E6%8A%95%E5%90%91%E7%BB%9F%E8%AE%A1%E6%8A%A5%E5%91%8A.pdf）
(发稿 谢衡; 审校 曾祥进)
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