官媒称2013年人民币料继续温和升值

联通集团筹划混改将以中国联通为平台 打响混改行情发令枪（更新版）
路透上海4月6日 - 市场高度关注的中国联通集团混合所有制改革方案初见端倪，联通集团拟选择旗下A股公司中国联合网络通信股份有限公司为混改平台。分析师称，联通打响混改发令枪，其方案出台后有望开启新一轮混改行情。
路透北京1月4日 - 人民日报海外版周五报导引述多位专家称,预计人民币汇率2013年仍将保持温和上升趋势,考虑到政经背景,未来人民币升值空间有限,汇率波动弹性有望提高.
报导称,在央行继续实施稳健货币政策及国内经济回暖的基础上,今年人民币汇率将保持有限度的温和上升态势,双向波动仍将是未来一段时间人民币汇率最显着的特点.
报导引述澳新银行首席经济学家刘利刚称,接近均衡水平的人民币汇率,继续大幅升值的可能性已经不大,预计人民币将在2013年升值大约1.5%.
此外报导称,预计人民币越接近均衡汇率,升贬预期交替、震荡幅度加大越为未来一段时期的常态.中国宏观经济企稳回升的格局将支撑人民币升值的趋势,但外汇占款与贸易增速均转入低增长轨道,全球量化宽松环境仍有不少风险因素,均限制升值空间.
报导并援引业内人士称,建议人民币汇率波动幅度进一步放宽,因放大汇率浮动政策区间能够降低一些不确定性冲击,有利于汇率更好地反映市场的供需状况,使市场更好地运行.
人民币兑美元即期2012年全年升值1%,幅度较前几年大幅放缓.交易员预计,明年人民币即期市场将呈双向波动格局,但中国经济向好或令人民币仍有一定升值压力.
中国央行去年底召开四季度例会称,今年要稳定推进利率市场化和人民币汇率形成机制改革,保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定.(完)
(发稿 李然; 审校 黄凯)
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