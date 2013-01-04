2013年节支浪潮来袭 美国经济将遭受冲击

路透华盛顿1月2日 - 美国政府暂时不必采取严厉的节支举措,降低了经济陷入衰退的风险,但一系列增税措施仍会在今年对经济成长造成拖累.

美国国会于周二晚间通过一项协议,部分避免了规模6,000亿美元的增税减支措施启动.

分析师表示,该方案至少给经济带来了暂时的轻松,投资者涌入美股,推动标准普尔500指数周三扬升2.5%.

不过,这项协议将上调用于支持社会养老保险计划的薪资税(payroll tax)税率,意味着多数美国人的税负都将上升.

分析师表示,如果政府没有加税,美国经济成长脚步可能会快得多.

根据华盛顿智库Tax PolicyCenter估算,单是薪资税调高这一项,就可能让今年平均每个家庭的税单增加约700美元.

德意志银行驻纽约分析师Joseph LaVorgna表示,这有可能会降低消费者支出,并使得经济成长减少约0.75个百分点.

该方案还将对家庭年收入逾45万美元者调高所得税率,尽管低于这个门槛的仍将采用2012年税率.

其他的小幅加税--包括帮助支应奥巴马2010年医改法的对富裕家庭课税,可能让经济成长另外减少0.25个百分点.

"今年我们仍将受到财政方面的一些拖累."LaVorgna称.

虽然如此,但该协议主要内容已在华尔街等金融中心分析师的普遍意料之中,且看似支持了今年美国经济料增长2%左右的预期.

12月路透调查显示,2013年美国经济成长率预估中值在1.9%.

"看起来所有人都松了一口气."Brown Brothers Harriman的分析师在一份致客户的报告中表示."完全跌落财政悬崖,从而拖累经济衰退的危险已经被避免."

然而,美国议员们只同意将国防、教育和其他方面的政府支出削减计划再拖延两个月.

多数分析师认为,假设议员们能就更长期内的支出削减达成协议,并同意政府提高债务上限,最终国会将把上述支出削减措施再推迟到明年.

当然,他们也可能达不成协议,如果是这样,支出削减举措将在下半年严重损及经济成长.(完)

(编译 王翔琼/戴素萍/洪曦; 审校 程琳)

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