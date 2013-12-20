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国际财经 | 2013年 12月 20日 星期五 18:37 BJT

2013年股票发行热度回升 投行饱赚费用收入

* 投行2013年费用收入747亿美元(2012年713亿美元)

* 摩根大通位居投行费用收入之冠

* 股票发行费用收入较上年增加32%

路透伦敦12月20日 -由于股市回升刺激企业聘请投行安排发行股票，全年股权融资大增，2013年投资银行业务的费用收入成长5%。

根据汤森路透及FreemanConsulting的资料，截至12月18日，投行费用总计达747亿美元，高于上年同期的713亿美元。

以费用收入而言，美国摩根大通(JPM.N)排名第一，今年以来共赚进58亿美元。美银美林(BAC.N)及高盛(GS.N)分别名列第二和第三。

发股业务的费用收入增幅最大。资料显示，投行赚取的股权资本市场承销费用达175亿美元，较去年成长32%，且创2010年以来最高。

贷款案费用收入亦激增，较上年同期成长17%，达到150亿美元,创六年高位。

并购顾问费用收入下滑11%，至209亿美元，为2009年以来并购费用最少的一年。

债券资本市场承销业务亦表现疲软。发债费用收入较去年衰退2%，跌至213亿美元。

投行人士指出，2014年的顾问费用收入前景似乎会好转，特别是并购顾问。他们预期，只要全球经济持续复苏，并购活动将更加活络。(完)

(编译 蔡美珍；审校 张涛)

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