2013年股票发行热度回升 投行饱赚费用收入

美法官裁决安泰保险不得并购哈门那 反垄断执法又一次胜利

路透1月23日 - 美国一法官周一阻止了安泰保险(Aetna)拟以340亿美元并购同业哈门那(Humana)的交易。此项裁决使得保险业另一桩大规模并购案--Anthem Inc 力拼以540亿美元完成收购信诺集团的交易，能否成局的风险也加大了。