2013年股票发行热度回升 投行饱赚费用收入

美元走势挣扎股市表现低迷 受特朗普保护主义立场影响
路透悉尼1月24日 - 美元周二在亚洲市场走势挣扎，因美国总统特朗普对保护主义的关注高于财政刺激，引发外界猜测特朗普政府可能愿意通过美元贬值来获得竞争优势。
* 投行2013年费用收入747亿美元(2012年713亿美元)
* 摩根大通位居投行费用收入之冠
* 股票发行费用收入较上年增加32%
路透伦敦12月20日 -由于股市回升刺激企业聘请投行安排发行股票，全年股权融资大增，2013年投资银行业务的费用收入成长5%。
根据汤森路透及FreemanConsulting的资料，截至12月18日，投行费用总计达747亿美元，高于上年同期的713亿美元。
以费用收入而言，美国摩根大通(JPM.N)排名第一，今年以来共赚进58亿美元。美银美林(BAC.N)及高盛(GS.N)分别名列第二和第三。
发股业务的费用收入增幅最大。资料显示，投行赚取的股权资本市场承销费用达175亿美元，较去年成长32%，且创2010年以来最高。
贷款案费用收入亦激增，较上年同期成长17%，达到150亿美元,创六年高位。
并购顾问费用收入下滑11%，至209亿美元，为2009年以来并购费用最少的一年。
债券资本市场承销业务亦表现疲软。发债费用收入较去年衰退2%，跌至213亿美元。
投行人士指出，2014年的顾问费用收入前景似乎会好转，特别是并购顾问。他们预期，只要全球经济持续复苏，并购活动将更加活络。(完)
(编译 蔡美珍；审校 张涛)
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