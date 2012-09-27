2013年食糖进口关税配额与今年持平--商务部

和君创业向中国当局申诉麦当劳出售中国业务案
路透香港2月16日 - 中国的和君创业管理咨询公司过去曾在对抗可口可乐及苹果的反垄断大战中扮演助攻角色，现在则将矛头对准美国速食业龙头麦当劳。和君创业向中国监管当局提出申诉，认为麦当劳出售中国业务之举，可能损害员工及消费者。
路透北京9月27日电---中国商务部周四公布,2013年食糖进口关税配额总量为194.5万吨,较今年持平;其中70%为国营贸易配额.
商务部网站刊登公告称,2013年配额的申请期为2012年10月15日-30日.
申请者必须为日加工原糖600吨以上、注册资金1,000万元人民币以上、食糖年销售额6.5亿元以上的制糖企业.
国家统计局数据显示,今年1-8月食糖进口量累计242.58万吨,同比增长102%;同期出口33,518吨,同比减少23.87%.(完)
--发稿 乔艳红;审校 黄凯
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路透香港2月16日 - 中国的和君创业管理咨询公司过去曾在对抗可口可乐及苹果的反垄断大战中扮演助攻角色，现在则将矛头对准美国速食业龙头麦当劳。和君创业向中国监管当局提出申诉，认为麦当劳出售中国业务之举，可能损害员工及消费者。
路透上海/北京2月16日 - 人民币兑美元即期周四连四日收升至逾三周新高，中间价亦略升。交易员指出，尽管有油盘购汇，但市场上结汇仍占上风。离岸CNH也顺着美元调整而收复上周部分跌幅，两地汇价保持倒挂。离岸人民币流动性基本平稳，也说明资金对人民币贬值押注并不多。
涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为18.11%，高于上交易日收盘的18.07%。