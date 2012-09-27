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中国财经 | 2012年 9月 27日 星期四 14:55 BJT

2013年食糖进口关税配额与今年持平--商务部

路透北京9月27日电---中国商务部周四公布,2013年食糖进口关税配额总量为194.5万吨,较今年持平;其中70%为国营贸易配额.

商务部网站刊登公告称,2013年配额的申请期为2012年10月15日-30日.

申请者必须为日加工原糖600吨以上、注册资金1,000万元人民币以上、食糖年销售额6.5亿元以上的制糖企业.

国家统计局数据显示,今年1-8月食糖进口量累计242.58万吨,同比增长102%;同期出口33,518吨,同比减少23.87%.(完)

--发稿 乔艳红;审校 黄凯

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