人民币实际有效汇率2013年升值7.9%-BIS

路透北京1月16日 -国际清算银行(BIS)最新公布数据显示，2013年12月人民币实际有效汇率指数环比上涨1.03%，至118.79，为该数据自1994年公布来新高。

国际清算银行的最新数据并显示，12月人民币名义有效汇率指数为114.21，环比上升0.7%，亦创下该数据自1994年公布以来的新高

根据BIS数据，2013年全年，人民币实际有效汇率和名义有效汇率分别升值7.9%和7.2%，这一升值幅度较2012年的2.2%和1.7%明显提升。

BIS的有效汇率指数是基于2008-2010年贸易数据权重,并以2010年为基期。在人民币指数的权重中，欧元、美元和日元分列前三位。(完)

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(发稿 李文科; 审校 曾祥进)

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