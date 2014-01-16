人民币实际有效汇率2013年升值7.9%-BIS

滴滴出行将筹集50亿美元 用于海外扩张
据知情人士称，参加这一轮融资的投资者包括软银集团、Silver Lake Partners、中国招商银行和中国交通银行。
路透北京1月16日 -国际清算银行(BIS)最新公布数据显示，2013年12月人民币实际有效汇率指数环比上涨1.03%，至118.79，为该数据自1994年公布来新高。
国际清算银行的最新数据并显示，12月人民币名义有效汇率指数为114.21，环比上升0.7%，亦创下该数据自1994年公布以来的新高
根据BIS数据，2013年全年，人民币实际有效汇率和名义有效汇率分别升值7.9%和7.2%，这一升值幅度较2012年的2.2%和1.7%明显提升。
BIS的有效汇率指数是基于2008-2010年贸易数据权重,并以2010年为基期。在人民币指数的权重中，欧元、美元和日元分列前三位。(完)
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(发稿 李文科; 审校 曾祥进)
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据知情人士称，参加这一轮融资的投资者包括软银集团、Silver Lake Partners、中国招商银行和中国交通银行。
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