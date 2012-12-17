明年人民币汇率以双向波动为主 全年或小幅升值--交行

《信报》：不怕一万只怕万一 欧局难测资金避险
二○一六年六月，英国在全民公投中选择脱离欧盟；四个多月后，以言论出位见称的富商特朗普爆冷当选美国总统，为全球秩序投下两枚「深水炸弹」。踏入二○一七年，荷兰、法国和德国将先后举行大选，席卷英美的民粹主义浪潮会否令这三个欧罗区核心国家的建制精英饱受挫折，足以决定欧洲一体化命运。
路透北京12月17日 - 中国交通银行金融研究中心最新发布的报告称,本轮人民币升值过程并不会演变为稳定的长期趋势,同样未来人民币也难以出现持续大幅贬值过程.预计2013年人民币兑美元汇率仍以双向波动为主,波动区间在6.25-6.35之间,全年或小幅升值.
报告初步预计,2013年中国的GDP(国内生产总值)增速在8%-8.5%.受多方面因素的综合影响,明年中国将面临一定程度的资本流入压力.
此外,预计明年外汇占款增量较之今年会有所恢复,但也不会达到高峰时期月均3,000-4,000亿元人民币的高水平,明年全年新增外汇占款可能达到1.5万亿元左右,月均1,200亿元左右.
"本轮人民币升值是在企业和居民持有的外汇规模不断扩大的背景下,市场力量驱动和政策容忍共同影响私人部门持汇行为而促成的."报告称.
11月人民币兑美元即期环比上涨0.17%,较多时间陷于每日交易区间上限,市场流动性不足,美元几无买盘;代客市场,客户结汇需求源源不断,迫使银行一再调低美元现汇买入价以抑制结汇需求.在这种大背景下,11月外汇占款净额竟大幅下降逾700亿元,与之前的市场预测完全南辕北辙.
报告表示,从香港市场人民币NDF仍存有贬值预期和10月外汇占款增量再次下降、11月外汇占款增量负增长来看,市场对未来人民币升值预期仍存有不确定性.(完)
(--发稿 谢衡; 审校 张喜良)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
二○一六年六月，英国在全民公投中选择脱离欧盟；四个多月后，以言论出位见称的富商特朗普爆冷当选美国总统，为全球秩序投下两枚「深水炸弹」。踏入二○一七年，荷兰、法国和德国将先后举行大选，席卷英美的民粹主义浪潮会否令这三个欧罗区核心国家的建制精英饱受挫折，足以决定欧洲一体化命运。
路透北京2月23日 - 美国大型投行--摩根士丹利发布的最新报告修正了人民币兑美元贬值幅度的预期，预计2017年底将贬值至7.10，而在2018年底将贬值至7.24。
路透上海2月23日 - 国际会计和咨询公司普华永道周四表示，在中国资产管理业务大爆发的大背景下，中国市场上私募股权及风险投资基金等风投资本的募资额和投资额去年均创下历史新高，这种增长趋势今年还将持续。