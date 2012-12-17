明年人民币汇率以双向波动为主 全年或小幅升值--交行

路透北京12月17日 - 中国交通银行金融研究中心最新发布的报告称,本轮人民币升值过程并不会演变为稳定的长期趋势,同样未来人民币也难以出现持续大幅贬值过程.预计2013年人民币兑美元汇率仍以双向波动为主,波动区间在6.25-6.35之间,全年或小幅升值.

报告初步预计,2013年中国的GDP(国内生产总值)增速在8%-8.5%.受多方面因素的综合影响,明年中国将面临一定程度的资本流入压力.

此外,预计明年外汇占款增量较之今年会有所恢复,但也不会达到高峰时期月均3,000-4,000亿元人民币的高水平,明年全年新增外汇占款可能达到1.5万亿元左右,月均1,200亿元左右.

"本轮人民币升值是在企业和居民持有的外汇规模不断扩大的背景下,市场力量驱动和政策容忍共同影响私人部门持汇行为而促成的."报告称.

11月人民币兑美元即期环比上涨0.17%,较多时间陷于每日交易区间上限,市场流动性不足,美元几无买盘;代客市场,客户结汇需求源源不断,迫使银行一再调低美元现汇买入价以抑制结汇需求.在这种大背景下,11月外汇占款净额竟大幅下降逾700亿元,与之前的市场预测完全南辕北辙.

报告表示,从香港市场人民币NDF仍存有贬值预期和10月外汇占款增量再次下降、11月外汇占款增量负增长来看,市场对未来人民币升值预期仍存有不确定性.(完)

(--发稿 谢衡; 审校 张喜良)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。