沙特阿美与中石化合资红海炼厂将於2014年11月前投产--CEO

路透麦纳麦5月21日电---沙特阿拉伯与中国合资的红海炼油公司的执行长周一对路透表示,预计该公司将於2014年11月前投产.

执行长Fahad al-Helal称,该日加工40万桶的炼厂正按计划推进建设,成本将不到100亿美元,略低於先前预期.炼厂由沙特国家石油公司(沙特阿美)和中国石化合资创建.

Helal在麦纳麦行业会议的间隙表示,"炼厂将於2014年10-11月投产…符合计划."

该合资炼厂计划加工沙特麦尼菲油田的重质原油.该油田目前正在开发当中,到2014年日产量将达到90万桶.

合资炼厂将生产较清洁的燃料,包括含硫为10ppm的超低硫柴油.主要产品将是日产3,000桶的苯、26.3万桶柴油、9万桶汽油、6,200吨石油焦和约1,200吨的硫.

部分产品将供沙特境内使用,部分用於出口.

Helal表示,"下一阶段将扩大石化产品."

他补充道,公司正在研究最终进行首次公开发行(IPO)的可能性,但目前仍处於初期阶段.(完)

--编译 王翔琼;审校 隋芬

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