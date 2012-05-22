沙特阿美与中石化合资红海炼厂将於2014年11月前投产--CEO

菲律宾另一轮矿场审查将覆盖勒令关闭及暂停业务的矿场--财长
路透马尼拉3月3日 - 菲律宾财政部长多明戈斯(Carlos Dominguez)周五称，对菲律宾矿场的另一轮审查最初将覆盖已被该国环保部长勒令关停的23座矿场，以及另外五座被暂停业务的矿场。
路透麦纳麦5月21日电---沙特阿拉伯与中国合资的红海炼油公司的执行长周一对路透表示,预计该公司将於2014年11月前投产.
执行长Fahad al-Helal称,该日加工40万桶的炼厂正按计划推进建设,成本将不到100亿美元,略低於先前预期.炼厂由沙特国家石油公司(沙特阿美)和中国石化合资创建.
Helal在麦纳麦行业会议的间隙表示,"炼厂将於2014年10-11月投产…符合计划."
该合资炼厂计划加工沙特麦尼菲油田的重质原油.该油田目前正在开发当中,到2014年日产量将达到90万桶.
合资炼厂将生产较清洁的燃料,包括含硫为10ppm的超低硫柴油.主要产品将是日产3,000桶的苯、26.3万桶柴油、9万桶汽油、6,200吨石油焦和约1,200吨的硫.
部分产品将供沙特境内使用,部分用於出口.
Helal表示,"下一阶段将扩大石化产品."
他补充道,公司正在研究最终进行首次公开发行(IPO)的可能性,但目前仍处於初期阶段.(完)
--编译 王翔琼;审校 隋芬
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路透马尼拉3月3日 - 菲律宾财政部长多明戈斯(Carlos Dominguez)周五称，对菲律宾矿场的另一轮审查最初将覆盖已被该国环保部长勒令关停的23座矿场，以及另外五座被暂停业务的矿场。
环境和自然资源部副部长Maria Paz Luna对记者表示，“这不仅是环境和自然资源部必须考虑的选项之一，也是整个政府必须考虑的一个选项。”(完)
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