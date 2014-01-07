今年Android系统设备出货量可望突破10亿大关--Gartner

丰田汽车将推出行走辅助机器人 为老年人提供便利
路透东京4月12日 - 日本丰田汽车称，将在今年晚些时候对康复机器人进行商业化，届时其机器人行走辅助系统将可供出租；丰田将借此加入本田汽车 营销面向日本老年人口的行动设备的行列。
路透伦敦1月7日 -研调机构Gartner周二表示，搭载谷歌(GOOG.O)Android系统的智能手机和平板电脑出货量在今年将突破10亿大关。
三星(005930.KS)、宏达电(2498.TW)、索尼(6758.T)等厂商均有推出Android产品，预估今年在新兴市场强劲需求推升之下，Android用户将较上年成长26%达到11亿。
Gartner表示，苹果(AAPL.O)的iOS和MacOS操作系统今年料将使用在3.44亿台新iPhones、iPads和Macs，也就是此类系统装置出货量较2013年跳升28%。
预计使用微软(MSFT.O)的Windows操作系统的新装置料有3.60亿台，高于2013年的3.28亿台。
根据Gartner，个人电脑(PC)和笔记型电脑的成长率受到平板电脑盛行的冲击，估计平板电脑今年销量将增加47%至2.63亿台。
“用户持续摆脱传统PC，因其比较像是共享内容的创作工具。但平板电脑、跨界设备和轻薄型笔记本灵活度更大，能够满足使用者日益多元的使用需求。”Gartner研究员Ranjit Atwal说。
他说，行动电话销售预计将持续增加，但增速放缓，焦点将从顶级高价装置转向中阶产品。
Gartner称，预计今年全球整体设备出货量将达24.8亿台，比2013年高出7.6%。(完)
(编译 李婷仪 审校 王洋)
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