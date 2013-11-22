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货币新闻 | 2013年 11月 22日 星期五 19:34 BJT

欧洲个股：大众汽车称，2014-2018年间将投资842亿欧元至汽车部门

路透11月22日 - 大众(福斯)汽车 周五表示

* 2014-2018年间将投资842亿欧元至汽车部门

* 除此之外，中国合资事业将投资182亿欧元，将由这部份业务的现金流支应

* 预期在整体投资期间资本支出相当于营收的比率介于6-7%(完)
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