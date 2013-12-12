明年中国券商净利将增逾20%--交银国际

路透北京12月12日 -中国交银国际控股有限公司周四发布最新报告称，预计2014年中国券商行业净利润将增逾20%，IPO启动后券商承销收入和资本中介业务的净利息收入增长将成为明年券商收入增长的主要动力。

交银国际券商行业分析师李文兵周四发布报告称，预计明年中国券商业收入将增长20%以上，其中券商承销收入和资本中介业务的净利息收入将分别增长126亿元和150亿元，占2014年总收入增长的90%左右。

“IPO市场重新启动将提振券商的承销收入和私募股权业务的投资收益，及场外交易市场将推出补充政策，包括扩展至全国、引进做市商制度及转板机制。”报告称。

证监会11月30日发布新股发行改革意见，称IPO最快有望明年1月重启。新三板或本月底前宣布扩容方案，之后将快速扩容。

报告指出，2014年债券承销业务将同比增长40%，保证金融资余额将同比增长60%，IPO重启后通过承销募集的资金预计可达2,000亿人民币。回购协议和股权质押贷款这两个领域将在2015年成为券商资本中介业务增长的主要推动力。尽管预计券商资产管理业务的规模及收入将继续快速增长，但其对2014年券商的收入贡献将较少。

李文兵认为，明年券商传统业务仍将比较稳定，业务增长主要受益于承销业务的增长和资本中介业务平均余额规模的增长，另外场外交易市场的快速发展将拓展券商的业务范围。

报告并维持券商行业领先评级，推荐首选个股为中信证券(6030.HK)600030.HK（完）

(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)

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