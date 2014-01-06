《热点透视》2014年大宗商品要走自己的路

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Kevin Allison 编译 戴素萍
路透芝加哥1月3日 -2014年大宗商品看来将要走自己的路。从黄金到谷物，原物料，大宗商品价格走势不但要与股市脱勾，彼此之间的联动也将减少，而且价格可能会下跌。这要拜欧元区稳定和美国联邦储备理事会(美联储/FED)缩减购债的前景所赐。
从历史角度看，大宗商品和股市的走势通常彼此独立。但自从股市2009年3月触及低谷以来，多数时候汤森路透/Jefferies CRB商品指数对MSCI明晟全球指数亦步亦趋。
扭曲的央行政策以及欧元区疑虑，意味着投资人没有真正把这两种资产区别开来。当股市变动时，大宗商品价格通常也会朝同样的方向、以类似的幅度变动。
央行政策推高了资产价格，不过真实世界中的供需关系依然存在。原油价格高昂导致美国页岩油开采量激增，非石油输出国组织的原油产量亦过剩。铜价和铁矿石价格10年来居高不下，矿产商纷纷上马大型新矿，尽管当前中国对原物料的需求成长放缓。
大宗商品与股市之间不寻常的价格联动终于在夏季开始瓦解，到12月初已经难辨其踪了。不同大宗商品之间的关联性也同样减低了。
不过以历史标准衡量，许多原物料价格仍然偏高。但如果美联储一如预期缩减对经济的大力支持，情况应该会有所改变。此外，货币政策越趋于正常化，各种大宗商品就越有可能开始依照其本身基本面来交易。
原物料价格变得便宜，对工业将是一大利好。消费者将会乐见石油和谷物变得便宜。金属价格下跌将缓解中国经济成长放缓的冲击，至少在需求再度赶上供应前是如此。此外，大宗商品价格彼此脱钩，或许可以让华尔街处境不佳的交易部门为之一振。价格由基本面决定，而非由恐惧决定，这对所有人而言都是好消息。(完)
(译文审校 郑茵)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
路透澳洲朗塞斯顿1月21日 - 必和必拓及力拓两大矿业巨擘最新公布的产出报告揭露了令人不安的事实：不论产出增长及缩减成本的幅度有多大，总是敌不过大宗商品价格下滑。
路透澳大利亚郎塞斯顿1月20日- 关于中国经济，现在的重点不是去年第四季增长略超预期，甚至也不是去年经济增长率为24年来最低的事实。