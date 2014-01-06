《热点透视》2014年大宗商品要走自己的路

(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Kevin Allison 编译 戴素萍

路透芝加哥1月3日 -2014年大宗商品看来将要走自己的路。从黄金到谷物，原物料，大宗商品价格走势不但要与股市脱勾，彼此之间的联动也将减少，而且价格可能会下跌。这要拜欧元区稳定和美国联邦储备理事会(美联储/FED)缩减购债的前景所赐。

从历史角度看，大宗商品和股市的走势通常彼此独立。但自从股市2009年3月触及低谷以来，多数时候汤森路透/Jefferies CRB商品指数对MSCI明晟全球指数亦步亦趋。

扭曲的央行政策以及欧元区疑虑，意味着投资人没有真正把这两种资产区别开来。当股市变动时，大宗商品价格通常也会朝同样的方向、以类似的幅度变动。

央行政策推高了资产价格，不过真实世界中的供需关系依然存在。原油价格高昂导致美国页岩油开采量激增，非石油输出国组织的原油产量亦过剩。铜价和铁矿石价格10年来居高不下，矿产商纷纷上马大型新矿，尽管当前中国对原物料的需求成长放缓。

大宗商品与股市之间不寻常的价格联动终于在夏季开始瓦解，到12月初已经难辨其踪了。不同大宗商品之间的关联性也同样减低了。

不过以历史标准衡量，许多原物料价格仍然偏高。但如果美联储一如预期缩减对经济的大力支持，情况应该会有所改变。此外，货币政策越趋于正常化，各种大宗商品就越有可能开始依照其本身基本面来交易。

原物料价格变得便宜，对工业将是一大利好。消费者将会乐见石油和谷物变得便宜。金属价格下跌将缓解中国经济成长放缓的冲击，至少在需求再度赶上供应前是如此。此外，大宗商品价格彼此脱钩，或许可以让华尔街处境不佳的交易部门为之一振。价格由基本面决定，而非由恐惧决定，这对所有人而言都是好消息。(完)

(译文审校 郑茵)

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