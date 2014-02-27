今年全球碳排放交易规模料增长三分之二至640亿欧元

路透伦敦2月26日 -汤森路透旗下碳点的分析师周三表示，今年全球碳排放交易市场规模可望增长三分之二，达到640亿欧元(875亿美元)，为2011年以来首见年度增长。

分析师称，成长动力主要将来自当局市场干预措施，所引发的欧洲碳排放价格上涨，并称今年欧盟碳排放交易体系(ETS)的交易量料将从去年的80亿吨，攀升至83亿吨。

为了推高疲弱不振的碳排放价格，欧盟高层将在2014-2016年从ETS收回9亿单位排放许可，计划将于下个月开始实施。欧洲碳排放价格2013年仅收在每吨4.95欧元。

“碳排放价格可能升至每吨7.50欧元，从而提升场内和场外交易的流动性，”碳点分析师Emil Dimantchev说。

他补充道，这可能提高欧盟ETS的价值，从2013年的360亿欧元增至2014年的610亿欧元。欧盟ETS是全球最大的碳交易所。

全球今年碳交易量预计也将增长3%至96亿吨，到2015年和2016年继续增至103和109吨。

碳点的分析师OlgaChistyakova表示，北美的碳交易系统料将在2015年取代联合国的清洁发展机制(CDM)，无论以成交量还是成交值计算都是全球第二大碳交易市场，得益于该计划范围扩大，纳入了运输和其他燃料的碳排放。

分析师还称，中国七个刚刚成立的地区交易所今年的总成交量可能超过2,400万吨，到2015年可能大增近九倍达2.27亿吨左右。

全球碳排放价格在过去几年中大跌，因为全球经济放缓导致排放许可一直供过于求，而且政界人士也缺乏致力于减少温室气体排放的意愿。(完)

(编译 徐文焰；审校 龚芳)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。