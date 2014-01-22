2014年或是中国大陆企业海外并购交易的标志性年份--普华永道

路透上海1月22日 -在去年下半年中国大陆企业海外并购交易强劲复苏后，国际会计和咨询公司普华永道最新报告认为，大陆企业海外并购将继续活跃，今年将有可能成为海外并购交易的标志性年份。

2013年上半年，中国大陆民营企业海外并购交易陷入出人意料的低迷状态，但自下半年起，民营企业海外并购活动强劲反弹，参与了88宗海外并购交易并创半年度历史新高。国有企业海外并购交易则全年向好，投资重点仍主要集中于能源电力、资源（原材料）和工业等行业，全年中资企业海外并购交易数量基本与前两年持平。

普华永道中国企业融资部主管合伙人黄耀和指出，“我们预期，随着越来越多的中国公司把目光投向境外成熟市场，中国大陆国有企业和民营企业的海外并购活动将继续活跃。”

他预计，随着中国大陆投资者海外并购交易经验的不断丰富以及政府的支持和引导，2014年将有可能成为大陆企业海外并购交易活动的标志性年份。

普华永道报告还指出，去年上半年因政策面及宏观经济等不确定因素，中国地区的并购交易陷入数年历史低谷，不过下半年交易数量环比增长逾四成，各类型的并购交易保持强劲增长势头。

普华永道中国企业购并私募基金主管合伙人刘晏来认为，“去年下半年中国地区的并购交易活跃度提升显示了市场信心的回归，我们预期此强劲增长的态势能够延续到2014年。”

他说，中国地区并购交易活动增长的主要因素包括市场化的加速、国企改革、政府对并购尤其是海外并购的支持以及逐步复苏的资本市场。A股上市公司也将成为众多行业整合的重要推动力量。

汤森路透最新数据显示，去年已公布的中国参与的并购交易总金额超过2,600亿美元，同比增长逾24%，并创下历史新高。这些并购交易基本上包括中国境内发生的并购和跨境并购两类，后者又分为中国企业海外并购和海外企业入境并购。（完）

(发稿 林琦; 审校 林高丽)

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