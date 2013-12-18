2014年中国财政赤字拟增至1.3万亿元--财新

路透北京12月18日 -财新最新报导称，中央经济工作会议提出，2014年全国财政赤字规模为1.3万亿元人民币人，比今年增加1,000亿元；2014年的赤字率预计为2.3%，比今年2.2%的赤字率略升。

刊登在财新网站上的报导援引一位政府研究机构专家称，今年12月的国内外经济数据出来后，中央政府将最终确定赤字水平。如果预计2014年物价水平较高，即使仍然采取积极财政政策，总体赤字规模要么与今年持平，要么总体略收敛、象征性减少一点。

“如果预计2014年物价水平可以容忍，那么赤字规模增加到1.3万亿元，也未尝不可。为了支持城镇化，赤字规模应该有结构性的调整，财政部代地方政府发债的规模可以稳中上涨。”上述专家称。

按中央政府的预算程序，国务院应于1月15日左右向全国人大提交政府预算草案，全国财政赤字规模也将正式拟定。中央赤字规模须经全国人大全体会议审议批准，地方政府赤字须经本级人大常委会审议批准预算调整。

2008年至2012年，全国赤字规模分别是1,800亿元、9,500亿元、1万亿元、8,500亿元、8,000亿元，2013年为1.2万亿元，增幅达50%。

2008年-2013年，全国财政赤字率分别为0.6%、2.8%、2.5%、1.8%、1.5%和2.2%。

国务院发展研究中心课题组建议，应改革城投债、地方政府债券等审批制度。适当加大国债发行量，替换地方政府的部分存量债务。同时，加快建立完整的政府资产负债表，为地方政府以市场方式自主发行市政债奠定基础。

2009年至2011年，地方政府发债额均为2,000亿元，2012年增加到2,500亿元，2013年为3,500亿元。

备受关注的中国中央经济工作会议此前在北京闭幕，会议提出要坚持稳中求进的总基调，保持宏观经济政策的连续性和稳定性，暗示明年政策面不会有大的起伏，着力要为推进改革创造一个平稳的经济环境。而化解地方债务问题被放在更重要位置，则说明地方政府债务形势严峻。（完）

(发稿 谢衡； 审校 黄凯)

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