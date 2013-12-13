明年起中国铁路运输和邮政业采用11%增值税率--财政部

路透北京12月13日 -营业税改增值税是中国结构性减税的重要内容，中国财政部周五明确发文，将从明年1月1日起在全国范围内将铁路运输和邮政业纳入营改增试点范围，并适用11%税率。

通知明确在营改增应税服务中增加铁路运输服务、邮政业服务、收派服务的范围注释，明确航天运输服务按照航空运输服务征税，标志着交通运输业已全部纳入营改增范围。

通知明确纳税人提供的铁路运输服务或邮政业服务适用11%税率，提供的快递服务，就其交通运输部分适用11%税率，就其收派服务适用6%税率；规定铁路国际运输服务、航天运输服务适用零税率，为出口货物提供的邮政业服务和收派服务免征增值税；按照营改增试点过渡政策的处理原则，延续铁路运输服务、邮政业服务原营业税优惠政策。

针对前期试点运行过程中反映的问题，通知对现行交通运输业和部分现代服务业营改增税收政策进行了调整和完善。允许融资租赁企业售后回租业务扣除租赁有形动产价款本金，解决其无法正常抵扣租赁物进项税的问题；明确对国际货物运输代理服务实行差额征税和免税政策，解决原差额征税政策取消后出现的负担增加问题；授权省级财政和税务部门审批区域范围内总分机构汇总纳税事宜。

中国自今年8月1日起在全国范围内开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的相关税收政策。本月初国务院常务会议明确提出继续有序扩大营业税改征增值税试点范围，自明年起将铁路运输和邮政服务业纳入试点。

此前的试点中，由于抵扣链条不完整、政策衔接不够或模糊等原因，交通运输业营改增试点企业普遍反映不仅没有减税反而“增税”。此次通知就是结合交通运输业和部分现代服务业营改增试点运行中反映的问题，并对营改增试点政策进行了修改完善。

数据显示，今年8月1日营业税改征增值税试点扩大到全国后，8月至10月三个月“营改增”共减税432.2亿元，今年前10个月共计减税939.7亿元。预计全年减税数额将达到或超过1,200亿元人民币。（完）

(发稿 沈燕; 审校 黄凯)

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