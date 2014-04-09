2014年铜市供应过剩料令铜价承压--GFMS

欧元受欧元区通胀数据带动上涨 美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备委员会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 三个月期铜今年均价料为每吨6,790美元
* 今年铜市供应可能过剩35.2万吨
* 预计中国需求强劲增长
路透伦敦4月8日 -汤森路透黄金矿业服务公司(GFMS)周二称，今年铜市供应过剩料令铜价承压，需求增速难以赶上矿产供应增长步伐。
汤森路透GFMS在年度铜价调查报告中预计，2014年三个月期铜平均价格料为每吨6,790美元，较2013年均价下跌近8%，为连续第三年下滑。
“铜市风险倾向于下行，在矿产供应增加以及市场供应温和过剩的背景下，铜价在今年剩余时间内可能依然受抑，”GFMS基本金属高级分析师Rob Smith表示。
该机构表示，今年铜市供应可能过剩35.2万吨。废铜供应紧张以及铜精矿加工过程拖延，使得去年铜市供需保持平衡。
GFMS称，铜矿项目今年会增加供应，包括智利的Caserones和SierraGorda以及赞比亚的Sentinel铜矿。
该机构预计，中国铜消费强劲增长及成熟经济体回归扩张，将支撑铜价。
机构表示，虽然中国建筑业需求存在风险，但电气及电子产品行业的需求似乎会增加，得益于中国电网投资。
伦敦金属交易所(LME)指标期铜3月曾跌至每吨7,000美元下方的三年半低点，因市场担忧中国信贷危机或将迫使铜融资交易解除，从而释出大量铜冲击市场。
GFMS表示，中国料继续将铜用作融资交易，但规模可能要小于此前预估，因为监管力度增强且市场重新评估这场信贷危机。
LMT期铜价格2013年下跌了7.2%，今年迄今下跌近10%。
GFMS表示，期铜价格在2014年下半年可能测试每吨6,000美元价位。
**供给增加**
GFMS估计去年全球矿业产出增长了8%，达到1,780万吨，主要受助于智利和刚果民主共和国的产出。
不过，由于部分炼厂的技术性问题和主要炼厂关闭维护等原因，精炼产品产出仅增长了3%至2,070万吨。
去年全球铜消费增长4%至2,070万吨，增速为2010年以来最快，主要得益于中国需求的强劲增长。中国去年铜需求增长9%至逾70万吨。
GFMS称，2013年底时交易所场内铜库存较上年减少了82,900吨，但中国场外库存增加抵消了这种下滑。
GFMS估计2013年底时上海保税仓库的铜库存有50-55万吨，今年2月底时或增至了60-65万吨。
GFMS表示，市场供需没那么平衡，加上铜精矿加工过程改善，可能在今年继续打压全球现货铜升水。(完)
(编译 王兴亚/侯向明； 审校 戴素萍)
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