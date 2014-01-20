中国除广东外的大部分省市下调2014年经济增速目标

路透北京1月20日 -中国地方“两会”近日陆续召开。证券时报周一报导称，绝大多数省份公布的2014年经济增速目标均在2013年基础上有所下调；仅广东省例外，将今年增速目标调高为8.5%。

报导并指出，上海2014年增速目标持稳在7.5%，北京增速目标则从2013年的8%下调至7.5%，目前来看北京和上海的成长率目标仍是全国最低。

根据各地近日陆续公布的数据，东部地区省份今年的经济增速普遍在2013年的基础上继续小幅下调。譬如浙江省2014年经济增速目标位8%左右，去年在8%以上，2012年时为8.5%；另一个经济大省--山东省今年目标为9%，此前两年均为9.5%。

福建省亦将增速目标从去年的11%左右下调至10.5%左右；江苏省最新目标为9%左右，较2013年调低1个百分点。

不过，已经连续20多年占据全国经济总量首位的广东省是个例外。该省在政府工作报告中预计，2013年全省GDP将达6.23万亿元，继续领跑全国；并将2014年的经济增速目标定为8.5%，高于2013年增长8%的目标。

此外，西部各地区给今年定下的经济增速目标也均有下调，但普遍仍保持在两位数。陕西将2014年的经济增速目标由2013年的12.5%下调至11%，贵州省从14%下调至12.5%；内蒙古下调幅度最大，从去年的12%下调至9%。

证券时报报导并称，十八届三中全会确立的多项改革议题已经在各地的政府工作报告中得以体现。譬如北京市政府工作报告提出要推行权力清单制度，依法公开权力运行流程，加大行政问责力度；天津市政府工作报告也指出，将根据部门职能定位，推行权力清单制度，加强事中事后监管。

而在广东省政府工作报告中，则首次提出改进预算管理制度，建立全口径的预算编报体系，完善预算编制征询人大代表、部门、专家和社会各界意见的机制，细化预算编制，提高预算透明度；并严格政府举债程序，建立地方政府性债务风险防控和预警机制。(完)

(发稿 乔艳红; 审校 黄凯)

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