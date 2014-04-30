社科院：今年经济预计增长约7.4% 建议下调增速区间下限

路透北京4月30日 -中国证券报周三援引中国社会科学院报告预计，今年中国经济增速在7.4%左右，较上年稳中略降。社科院并建议今年的经济增长宏观调控合理区间下限从2013年的7.5%下移至7.0%左右。

社科院日前发布的2014年《中国经济前景分析（春季报告）》指出，应下调经济增长调控区间下限，以为结构调整和改革创新留出更大空间，提高经济增长质量。

报告并称，当前及未来一段时期，创新投融资模式，推进可持续型的基础设施和新型城镇化建设是稳增长的措施之一。此外还需要打破垄断，放松准入。

报告认为，中国经济仍具有较大的长期增长潜力，但当前财政收入增速进入明显放缓的转型阶段。

路透最新季度调查结果显示，中国今年二季度增速预计进一步放缓至7.3%，全年增速料亦为7.3%。(完)

(发稿 侯向明； 审校 曾祥进)

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