焦点：2014年开局大放异彩 新兴市场债券再获投资者青睐

图为土耳其伊斯坦布尔一家货币兑换处的工作人员在清点钞票。 REUTERS/Murad Sezer

路透伦敦4月25日 -在新兴市场动荡的那一年时间里，投资者投入了美国和欧洲垃圾债的怀抱，但是现在，他们的目光又重新回到发展中国家债券身上。

投资者表示，由于美国撤出刺激举措的预期，导致新兴主权债券长时间下跌，这些债券去年的回报为负值，但2014年开局创下十年来最佳表现之一，今年迄今的回报已达5%。

与此同时，高收益债券现在却开始显得过于昂贵。

这扶助刺激了专业跨界投资者与灵活操作的散户投资者对新兴市场债券的兴趣。专业跨界投资者能够在各类型资产中自由转换配置，散户投资者去年则从新兴市场债券中撤资约250亿美元。

Standard Life Investments高收益投资主管DavidEnnett表示，公司已经将战略性债券基金的投资转向新兴市场。

“这是我们过去两周一直在做的交易--新兴市场现在看来便宜了很多，”他在本周的媒体简布会上称。

近期资本流动数据亦显示，散户投资者转向新兴市场债券。与美国公债收益率相比，这扶助压低了新兴市场债券收益率。

美国联邦储备委员会(美联储/FED)去年5月暗示将削减购债计划后，投资者纷纷逃离新兴市场，这给新兴市场、尤其是那些依赖外资流入的国家带来打击。

许多人将现金转投具有收益率溢价且无国家风险的全球高收益债券。此外，违约率降低和信用质量改善，也都吸引了投资者。这些高收益债券由垃圾级公司发行，而且大多都在美国市场发行。

然而在将近一年之后，美联储已开始缩减刺激举措，而外界也认为新兴市场已消化了那样的变化。

尽管对于部分新兴经济体增长及改革的疑虑依旧存在，但基金经理人已看到土耳其、印度和印尼等国以大举升息成功力抗资金外流。

据波士顿基金追踪公司EPFR，截至4月16日的三周内新兴市场债券基金净流入约35亿美元资金。EPFR主要掌握零售投资资金流动。

而在此之前，这些基金今年几乎一直面临资金净流出。

高收益基金今年几乎周周都呈现资金流入，但近几周来资金流入的规模减至2亿美元以下。

理柏数据也显示，过去四周资金有转移至新兴市场债券的现象，而流至高收益债的资金减少。

高收益债收益率下跌，自去年10月后便低于新兴市场债收益率，并继续滑向区区5%水平。

高收债和新兴市场债收益率图表，请点击：

link.reuters.com/huf47v

**追求收益**

投资者关注新兴货币计价债券，找寻可能的机会，当前该类券种收益率较美国高收债平均高约175个基点。

“许多人都在谈论那类资产，问题是，(高出来的收益)是否足以弥补额外的风险，”摩根大通资产管理公司的全球债券策略经理IainStealey称。

“(这些资产)正来到人们开始感兴趣的水准。”

Swiss & Global Asset Management固定收益主管EnzoPortillo说，新兴市场债券价格已经特别便宜，此前五年其收益率一直低于垃圾债。

“金融危机后，(强势货币计价的新兴市场债)价格明显高于高收益债，投资者预期利差可扩大到700或800个基点--然而，这种趋势如今已经逆转，”他补充道。

不过，流入高收益债的资金虽然减少，还是在持续流入，而且新发行的高收益债和新兴市场债都受到了不错的追捧。

根据汤森路透旗下IFR，最近包括法国有线电视运营商Numericable及其持股公司Altice在内的企业所发行的高收益债都获得超额认购；同时迪拜和巴基斯坦等借贷方也重返新兴债市。

热衷于高收益市场的投资人并称，违约率目前处于历史低水平，显示最近收益率下滑并非错误定价。

根据调研机构Candriam InvestorsGroup，过去12个月内，全球高收益市场违约率为2.4%，而长期平均值是4.5%。

“在固定收益资产中，高收益债仍有魅力，”Candriam在报告中说。

欧元区二线国家主权债等其它资产类别的收益率下滑，或许可以继续有助于这一市场的扩大。

Candriam预计，西欧高收益债今年的发行规模料将创下近1,110亿欧元(1,521.2亿美元)的纪录水平。在全球高收益市场当中，这个市场虽小，却正在日渐成长。(完)

(编译 许娜/张若琪/李婷仪 审校 龚芳/郑茵/王翔琼)

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