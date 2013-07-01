明年流入新兴市场的民间资本料下降--IIF

路透墨西哥城6月28日 - 国际金融协会(IIF)在一份新报告中称，2014年流入新兴市场的民间资本将降至全球金融危机以来的最低水平，因市场对美国联邦储备委员会(美联储/FED)将撤走刺激措施的预期升温。

IIF表示，近些年外国投资者不断将资金投入新兴债市和股市以寻求高收益，但美联储退出刺激措施及新兴市场经济增长放缓，将扭转推动外资流入的主要动因。

IIF将2014年流入新兴市场的民间资本预估数量从今年预计中的1.145万亿美元下调至1.112万亿美元，为2009年以来最低。

尽管IIF假设美国将平稳撤走刺激措施，但如果美国公债收益率大涨，就不能排除市场大跌的可能性。

“对于美联储退出货币宽松政策时机的市场预期近期出现变化后，如果公债收益率大幅上涨，将对全球金融体系产生巨大影响，”IIF在周四稍晚公布的报告中称。

该机构预测，即使在基本情况下，流入亚洲和欧洲新兴经济体的资本将尤其严重受创，而2014年流入非洲和中东以及拉丁美洲的资金料微幅上升。

5月初以来，新兴市场汇市、股市和债市不断下跌，因人们对美联储何时开始撤出购债计划的臆测升温，这逐渐减少了注入金融市场的额外流动性。

基金追踪机构EPFR表示，最近一周投资者从全球债券基金中撤走233亿美元，其中包括从新兴市场基金撤走56亿美元。

IIF表示，乌克兰、匈牙利和土耳其等国家将尤其易受外国资本外流的冲击，而中国、韩国和沙特阿拉伯等其他国家将继续成为外部融资的主要来源。

总体来说，2013和2014年从新兴市场流出的民间资本料将增至1万亿美元。(完)

(编译 于春红; 审校 李婷仪)

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